２５日の東京株式市場は大きく買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比７６３円高の５万３０１５円と続伸。



前日の米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに下落。ＮＹダウは途中プラス圏に浮上する場面もあったが取引終盤に再びマイナス圏に沈んで取引を終えた。ただ、東京市場では目先ショートカバーが観測されるほか、今週末に３月の権利付き最終売買日を控えており、駆け込みでの配当権利取り狙いの買いや配当再投資などの動きが全体指数押し上げに寄与しそうだ。リスク許容度の低下した海外投資家のポジション調整の売りが出る一方で、個人投資家の買い意欲は旺盛で上値指向が強い。



出所：MINKABU PRESS