コーヒーやバナナが影響する？「低血圧」の方が知っておきたい食生活のポイント

食事は血圧に直接影響を与える重要な要素です。低血圧の方は、血圧をさらに低下させる可能性のある食品や飲料について知っておく必要があります。カリウムを過剰に含む食品や利尿作用のある飲み物、アルコールなどは注意が必要ですが、極端に制限するのではなく、適量を心がけることが大切です。ここでは、注意すべき食品と、食事のタイミングや量について解説します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

低血圧の方が避けるべき食品

食事は血圧に直接影響を与える重要な要素です。低血圧の方が控えたほうがよい食品について理解しておきましょう。

血圧低下を招く可能性のある食材

カリウムを過剰に含む食品は、血圧を下げる作用があるため注意が必要です。バナナ、アボカド、ほうれん草、じゃがいもなどはカリウムが豊富ですが、極端に大量摂取すると血圧がさらに低下する可能性があります。ただし、これらの食品は他の栄養素も豊富で、腎機能や持病によっても適切な摂取量が異なるため、自己判断で極端に制限するのではなく、バランスよく適量を摂ることが大切です。

利尿作用のある食品や飲料も、過剰摂取は控えるべきです。コーヒーや緑茶に含まれるカフェインには利尿作用があり、体内の水分を排出してしまうため、血液量が減少し血圧が低下することがあります。適量であれば問題ありませんが、一日に何杯も飲む習慣がある方は注意が必要でしょう。

アルコールも血管を拡張させる作用があり、血圧を一時的に低下させます。特に空腹時の飲酒や大量の飲酒は、急激な血圧低下を招き、めまいや失神のリスクを高めます。飲酒する際は食事とともに適量を楽しみ、水分補給も忘れずに行うことが望ましいです。

食事のタイミングと量の注意点

食後低血圧という現象があり、食事の後に血圧が下がることがあります。食事をすると消化のために胃や腸に血液が集中し、脳や他の臓器への血流が相対的に減少するためです。一度に大量の食事を摂ると、この現象が顕著に現れることがあります。

そのため、一回の食事量を少なくし、回数を増やすことが効果的です。1日3食を5～6回に分けて少量ずつ食べることで、食後の血圧低下を防ぐことができます。特に高齢者や症状が強い方には、この方法が推奨されます。

極端な糖質制限や断食も低血圧を悪化させる可能性があります。炭水化物を極端に減らすと、エネルギー不足や血糖値の低下を招き、血圧の維持が難しくなることがあります。また、長時間の空腹状態は血糖値を下げ、低血圧の症状を悪化させるため、規則正しい食事のリズムを保つことが大切です。

まとめ

低血圧は単なる体質と考えられがちですが、日常生活の質に大きく影響を与える問題です。基準値や症状、原因を正しく理解し、食事や運動、生活習慣の見直しを通じて改善を図ることができます。塩分や水分の適切な摂取、規則正しい生活リズム、適度な運動などは、すぐに始められる有効な対策です。症状が強い場合や改善が見られない場合は、背景に他の疾患が隠れている可能性もあるため、医療機関での相談をためらわないことが大切です。適切な知識と対処法を持つことで、低血圧による不快な症状を軽減し、より快適な毎日を送ることができるでしょう。

参考文献

日本循環器学会「循環器病ガイドラインシリーズ」