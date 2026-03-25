「脊柱管狭窄症」の手術の判断基準。どのくらい歩けなくなったら外科的治療を考えるべき？

脊柱管狭窄症の治療は、症状の程度や生活への影響、患者さんの年齢や全身状態に応じて選択されます。保存的治療と手術療法という大きく二つのアプローチがあり、それぞれに適した症例や時期があります。治療の目標は痛みやしびれを和らげ、歩行能力や生活の質を維持・向上させることです。ここでは治療の基本的な考え方を解説します。

監修医師：

松繁 治（医師）

脊柱管狭窄症の治し方の基本的な考え方

経歴岡山大学医学部卒業 / 現在は新東京病院勤務 / 専門は整形外科、脊椎外科主な研究内容・論文ガイドワイヤーを用いない経皮的椎弓根スクリュー(PPS)刺入法とその長期成績著書保有免許・資格日本整形外科学会専門医日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医日本整形外科学会認定脊椎内視鏡下手術・技術認定医

脊柱管狭窄症の治療は、症状の程度や生活への影響、患者さんの年齢や全身状態に応じて選択されます。軽度から中等度の段階では保存的治療が中心となり、日常生活に支障をきたす重度の症状や保存療法で改善が得られない場合には手術療法が検討されます。治療の目標は痛みやしびれを和らげ、歩行能力や生活の質を維持・向上させることです。

保存療法と手術療法の位置づけ

保存療法には薬物療法、理学療法、生活指導などが含まれ、多くの場合、まずこれらが試みられます。神経ブロック注射を併用することもあります。保存療法で症状が軽減し、日常生活を支障なく送れる方も少なくありません。一方、症状が進行して歩行距離が著しく短くなったり、排尿障害などの重篤な症状が出現したりした場合には、手術による神経の除圧が選択肢となります。

手術療法は症状の原因である神経圧迫を直接解除する方法であり、適切な症例では高い改善効果が期待できます。しかし、全身麻酔や入院が必要となるため、患者さんの希望や体力、合併症の有無などを総合的に考慮して決定されます。いずれの治療法も、患者さんと医師がよく話し合い、納得のうえで選択することが大切です。

治療開始のタイミング

症状が軽いうちに治療を開始すると、進行を遅らせたり症状を軽減したりしやすいといわれています。特に前兆段階や初期症状の時期に運動療法や生活習慣の改善を取り入れることで、手術が必要になるまでの期間を延ばせる可能性があります。逆に、痛みを我慢して放置すると、神経への圧迫が長期化して回復が難しくなることも報告されています。

症状に気づいたら早めに整形外科を受診し、現状を把握することが推奨されます。診断がつけば、自分の症状の程度や今後の見通しを知ることができ、適切な治療計画を立てやすくなります。

まとめ

脊柱管狭窄症は加齢に伴って多くの方が経験する病気ですが、適切な知識と早期の対応によって症状の進行を抑え、生活の質を保つことが可能です。歩行時の痛みやしびれ、間欠跛行といった典型的な症状を理解し、前兆段階での変化に気づくことが早期発見の鍵となります。保存的治療から手術療法まで、症状の程度に応じた選択肢があり、医師との十分な相談のもとで最適な治療法を選ぶことが大切です。日常生活での工夫や運動療法の継続も治療効果を高める重要な要素ですので、自分自身でできることを取り入れながら、必要に応じて専門医の診察を受けてください。

参考文献

日本整形外科学会「腰部脊柱管狭窄症」

日本整形外科学会日本脊椎脊髄病学会「腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン」

国立国際医療研究センター「脊椎外科」