石原伸晃氏、息子＆娘が職業明かす→出演者驚き「えー！」「すごいな！」
元自民党幹事長の石原伸晃氏が23日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（毎週月曜 午後9：00）に出演。息子＆娘が職業を明かし、出演者が驚きの声を上げた。
【写真】若い！総理時代の“グチ”吐露した若かりし頃の岸田文雄元首相＆石原伸晃氏
息子・伸武也さん、娘・佐知子さんもスタジオで出演者とともに席に座っていた。上田晋也が職業を尋ねると、佐知子さんは「私は弁護士を」と回答。出演者は「えー！」「すごいな！」と驚きの声を上げた。
続けて伸武也さんは「金融関係に勤めております」と答えた。有田哲平は「表の方？」とボケ、スタジオの笑いを誘っていた。
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息子・伸武也さん、娘・佐知子さんもスタジオで出演者とともに席に座っていた。上田晋也が職業を尋ねると、佐知子さんは「私は弁護士を」と回答。出演者は「えー！」「すごいな！」と驚きの声を上げた。
続けて伸武也さんは「金融関係に勤めております」と答えた。有田哲平は「表の方？」とボケ、スタジオの笑いを誘っていた。