こういうの欲しかったーーーッ！！【3COINS】スペースを有効活用できる◎「新作ラック」って？

物が多くてごちゃつきがちなキッチン周り。少しでも整理整頓したいなら、【3COINS（スリーコインズ）】の「新作ラック」に頼ってみませんか？ ちょっとしたスペースに置きやすく、スペースの有効活用ができそう。整理整頓がはかどって、スッキリ広々と見せられるかも。今回は、キッチン等でこまごまとした物の収納に向いている3COINSのラックをご紹介します。

コンロの端を有効活用できるラック

脚付きでほどよく高さがあり、コンパクトな「コンロコーナーラック」。公式サイトによれば、「コンロ奥のコーナースペースを有効活用できる」とのことで、物の多いコンロ周りで特に役立ってくれそうです。料理で頻繁に使う調味料を手に取りやすいよう置いておいたり、小さめの鍋等の一時的な置き場としても活躍してくれそう。ラックの底面は隙間が空いており、お手入れもしやすいはず。価格は、\550（税込）です。

ちょっとしたすき間を収納スペースに！

つまみが付いた引き出し式の「引き出し調味料ラック」は、約高さ35 × 幅10.5 × 奥行き30cmのスリムな形状。公式サイトでも、「コンロ横などの限られたスペースでも設置できます」と紹介されています。中身を隠して収納できるシックな色のラックは、生活感を抑えたい時にもぴったり。価格は\1,980（税込）。ストックしている食品の収納に使うのも良さそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino