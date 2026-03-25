「身体が赤い斑点だらけ、顔もパンパンに」“汗をかくと症状が出る病気”に苦しんだアイドル。顔が腫れてもステージに立ち続けた10年
青春パンクサウンドに乗せて、フロアを盛り上げる4人組アイドルグループのBLUEGOATS。メンバーの1人、チャンチーはかつて、汗をかくとじんましんなどの症状があらわれる「コリン性蕁麻疹」を抱えていた。本人いわく「すっかりよくなりました」と笑うが、ステージで歌って踊るアイドルとして、その苦労は想像にたやすい。
それでも、周囲のメンバーに支えられてステージに立ち続け、アイドル歴は10年に。中学時代から現在まで、数々の困難を乗りこえてきた彼女は「この10年で積み上げてきたものを1つひとつ、自信に繋げていきたい」と前を向く。
◆「汗をかくと症状があらわれる病気」に苦しむ
――チャンチーさんはかつて「コリン性蕁麻疹（じんましん）」にかかり、苦しんだと明かしています。汗をかくと症状があらわれる病気だそうですが、今はもう治ったんですか？
チャンチー：ハッキリと診断されたわけではないんです。でも、約2年前には症状が出なくなり、病院でも「様子をみる必要はありますが、大丈夫だと思います」と言われて、今はすっかりよくなりました。
――ステージで歌い踊るアイドルとして、汗の病気を患うのは致命的とも思います。そもそも、どのようなきっかけで発覚したんでしょうか。
チャンチー：数年前、以前の事務所に所属していた当時に突然、ライブ後にバーッとじんましんが出てしまったんです。身体が赤い斑点だらけになり、顔も原形をとどめないほどパンパンにふくれ上がってしまって「おかしい」とは思いました。時間が経てばおさまるかと思ったんですけど、歩いたり、お風呂に入ったりしても症状が出るようになってしまって、病院に行ったら「コリン性蕁麻疹です」と言われました。
◆ファンの前では気丈にふるまう
――チャンチーさんのXでの投稿を見て、初めてその病名を知りました。治療できる病院は、すぐに見つかったんでしょうか。
チャンチー：最初は、小さな街中の病院に行きました。でも、そこでは分からず、大学病院に行ったんです。血液検査をしたら「白血球の数が他の人の数十倍はある」と診断されて「コリン性蕁麻疹」だと分かりました。治療する方法はなく、症状が出るたびにアレルギー反応を抑える薬を飲むしかなかったです。
――当時すでに、アイドルとしてのステージには立っていて。ライブを続けながら、支障はなかったのでしょうか。
チャンチー：ステージ上で「ヤバい、じんましんが出る！」と思う瞬間もありました。でも、実際に症状が出たのは運動をやめたあと、ステージをはけてからでしたね。ライブ後にはファンのみなさんと交流する特典会もあるので、顔のむくみや目の腫れを抑えようと必死でした。頭がフラフラしながらも、ファンのみなさんの前では辛さを見せないようにしていました。
◆喉が締め付けられ「ヤバい、死ぬかも」と
――グループでの活動ですし、他のメンバーも支えてくれたのかと思います。
チャンチー：ライブ後にはのぼせてしまうときもあったので、頭を冷ますために氷を当ててくれたり、髪もメイクも直してくれたんです。レッスンでも、私が汗をかかないように、寒くても冷房をガンガンかけてくれました。
――ただ、メンバーに支えられる場面を離れて、日常生活でも支障はあったんでしょうか。
チャンチー：一度「ヤバい、死ぬかも」と感じたこともありました。喉が締め付けられ、ぜんそくのような発作が止まらなくなったんです。普段も、10分歩くと症状が出てしまったり、睡眠不足でもじんましんが出る日もあったので、身体を気遣うのが大変でした。お風呂も5分とつかっていられないし、遅刻するとわかってもダッシュできなかったんです。以前の事務所でも「アイドルを続けられないかもしれない」と思って、正直、悩みました。
それでも、周囲のメンバーに支えられてステージに立ち続け、アイドル歴は10年に。中学時代から現在まで、数々の困難を乗りこえてきた彼女は「この10年で積み上げてきたものを1つひとつ、自信に繋げていきたい」と前を向く。
――チャンチーさんはかつて「コリン性蕁麻疹（じんましん）」にかかり、苦しんだと明かしています。汗をかくと症状があらわれる病気だそうですが、今はもう治ったんですか？
チャンチー：ハッキリと診断されたわけではないんです。でも、約2年前には症状が出なくなり、病院でも「様子をみる必要はありますが、大丈夫だと思います」と言われて、今はすっかりよくなりました。
――ステージで歌い踊るアイドルとして、汗の病気を患うのは致命的とも思います。そもそも、どのようなきっかけで発覚したんでしょうか。
チャンチー：数年前、以前の事務所に所属していた当時に突然、ライブ後にバーッとじんましんが出てしまったんです。身体が赤い斑点だらけになり、顔も原形をとどめないほどパンパンにふくれ上がってしまって「おかしい」とは思いました。時間が経てばおさまるかと思ったんですけど、歩いたり、お風呂に入ったりしても症状が出るようになってしまって、病院に行ったら「コリン性蕁麻疹です」と言われました。
◆ファンの前では気丈にふるまう
――チャンチーさんのXでの投稿を見て、初めてその病名を知りました。治療できる病院は、すぐに見つかったんでしょうか。
チャンチー：最初は、小さな街中の病院に行きました。でも、そこでは分からず、大学病院に行ったんです。血液検査をしたら「白血球の数が他の人の数十倍はある」と診断されて「コリン性蕁麻疹」だと分かりました。治療する方法はなく、症状が出るたびにアレルギー反応を抑える薬を飲むしかなかったです。
――当時すでに、アイドルとしてのステージには立っていて。ライブを続けながら、支障はなかったのでしょうか。
チャンチー：ステージ上で「ヤバい、じんましんが出る！」と思う瞬間もありました。でも、実際に症状が出たのは運動をやめたあと、ステージをはけてからでしたね。ライブ後にはファンのみなさんと交流する特典会もあるので、顔のむくみや目の腫れを抑えようと必死でした。頭がフラフラしながらも、ファンのみなさんの前では辛さを見せないようにしていました。
◆喉が締め付けられ「ヤバい、死ぬかも」と
――グループでの活動ですし、他のメンバーも支えてくれたのかと思います。
チャンチー：ライブ後にはのぼせてしまうときもあったので、頭を冷ますために氷を当ててくれたり、髪もメイクも直してくれたんです。レッスンでも、私が汗をかかないように、寒くても冷房をガンガンかけてくれました。
――ただ、メンバーに支えられる場面を離れて、日常生活でも支障はあったんでしょうか。
チャンチー：一度「ヤバい、死ぬかも」と感じたこともありました。喉が締め付けられ、ぜんそくのような発作が止まらなくなったんです。普段も、10分歩くと症状が出てしまったり、睡眠不足でもじんましんが出る日もあったので、身体を気遣うのが大変でした。お風呂も5分とつかっていられないし、遅刻するとわかってもダッシュできなかったんです。以前の事務所でも「アイドルを続けられないかもしれない」と思って、正直、悩みました。