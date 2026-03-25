倖田來未、25周年ツアー映像作品をリリース ライブ本編に加えMC集や舞台裏も収録
25周年アニバーサリーイヤー中の倖田來未が、きょう25日にライブDVD＆Blu-ray『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』をリリースした。
【画像】かっこいい…！倖田來未『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』各種ジャケット
同作は、デビュー25周年を迎えたアニバーサリーイヤーを記念して開催された全国ツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』の模様を収録。長年にわたり第一線で活躍し続ける倖田の現在のパフォーマンスを余すことなく体感できる作品となっている。
ライブ本編では「POP DIVA」「BUT」「TABOO」などの代表曲から、「愛のうた」「Moon Crying」といったバラードまで、圧巻のパフォーマンスを網羅。さらに、エアリアルを取り入れた演出など、進化し続けるエンターテインメント性も見どころだ。
また、ファンクラブおよびmu-mo shop限定盤には、ツアーの裏側に迫る「Behind The Scenes -TOUR De-CODE-」をはじめ、MC集や副音声など、ここでしか見ることのできない貴重なコンテンツを収録する。
さらに、YouTubeにて『QUEEN OF LIVE【KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜】』のチャンネルを公開。同チャンネルでは、DVD収録楽曲の中から「CUBE」「Dreaming Now!」「HAIRCUT」「real Emotion」「you」のライブフル映像（「real Emotion」「you」はハーフ尺で公開）に加え、ツアーの幕間映像も視聴できる。
幕間映像では、25年の軌跡を辿る特別な演出にも注目。過去のジャケット写真を繋ぎ合わせたAI映像や、デビュー当時のクラブ時代からスタートし、“De-CODE”というテーマへと繋がるストーリー性のある映像を展開。中でも、「you」では、観客のいない会場から満員のアリーナへと移り変わる様子を通して、倖田の25年の歩みを象徴的に表現。また、「walk」では、2005年からライブのラストで歌い続けてきた同曲とともに、20年間のパフォーマンス映像を背負いながら歌唱し、その中には、出産直後に子どもを抱いた貴重な未公開映像も含まれている。
なお、『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』はU-NEXTにて配信中。配信期間は3月7日から約1年間が予定されている。
【画像】かっこいい…！倖田來未『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』各種ジャケット
同作は、デビュー25周年を迎えたアニバーサリーイヤーを記念して開催された全国ツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』の模様を収録。長年にわたり第一線で活躍し続ける倖田の現在のパフォーマンスを余すことなく体感できる作品となっている。
また、ファンクラブおよびmu-mo shop限定盤には、ツアーの裏側に迫る「Behind The Scenes -TOUR De-CODE-」をはじめ、MC集や副音声など、ここでしか見ることのできない貴重なコンテンツを収録する。
さらに、YouTubeにて『QUEEN OF LIVE【KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜】』のチャンネルを公開。同チャンネルでは、DVD収録楽曲の中から「CUBE」「Dreaming Now!」「HAIRCUT」「real Emotion」「you」のライブフル映像（「real Emotion」「you」はハーフ尺で公開）に加え、ツアーの幕間映像も視聴できる。
幕間映像では、25年の軌跡を辿る特別な演出にも注目。過去のジャケット写真を繋ぎ合わせたAI映像や、デビュー当時のクラブ時代からスタートし、“De-CODE”というテーマへと繋がるストーリー性のある映像を展開。中でも、「you」では、観客のいない会場から満員のアリーナへと移り変わる様子を通して、倖田の25年の歩みを象徴的に表現。また、「walk」では、2005年からライブのラストで歌い続けてきた同曲とともに、20年間のパフォーマンス映像を背負いながら歌唱し、その中には、出産直後に子どもを抱いた貴重な未公開映像も含まれている。
なお、『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』はU-NEXTにて配信中。配信期間は3月7日から約1年間が予定されている。