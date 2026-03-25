「お腹出てきましたね」藤田ニコル、髪切ったショット公開 SNS反響「短くなってるーー!!かわいい!!」
第1子を妊娠中のモデル・藤田ニコル（28）が21日、自身のインスタグラムを更新。髪を切ったショットを公開した。
【写真】「お腹出てきましたね」髪を切ったショットを公開した藤田ニコル
投稿では「アフタヌーンティーの日」と書き出し「お買い物もしたり沢山動きたかったのでLVスニーカリーナを履いておでかけ」とつづった。
「バレリーナシューズの軽やかさとスニーカーの快適さを組み合わせているので歩く日にピッタリ」と続け、「あ、髪の毛も切ったよ」と紹介した。
写真にはお腹が膨らんだように見えるショットとともに髪を切った姿を披露。この投稿には「お腹出てきましたね」「短くなってるーー!!かわいい!!」などの反響が寄せられている。
ニコルは、ニュージーランド出身。2023年8月に俳優の稲葉友（33）との結婚を発表し、昨年12月に第1子妊娠を報告した。
【写真】「お腹出てきましたね」髪を切ったショットを公開した藤田ニコル
投稿では「アフタヌーンティーの日」と書き出し「お買い物もしたり沢山動きたかったのでLVスニーカリーナを履いておでかけ」とつづった。
「バレリーナシューズの軽やかさとスニーカーの快適さを組み合わせているので歩く日にピッタリ」と続け、「あ、髪の毛も切ったよ」と紹介した。
写真にはお腹が膨らんだように見えるショットとともに髪を切った姿を披露。この投稿には「お腹出てきましたね」「短くなってるーー!!かわいい!!」などの反響が寄せられている。
ニコルは、ニュージーランド出身。2023年8月に俳優の稲葉友（33）との結婚を発表し、昨年12月に第1子妊娠を報告した。