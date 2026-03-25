グラビアアイドルちとせよしの（26）が24日、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿を投稿した。

「8雑誌さんにて、3rdトレカのアザーカットを掲載して頂いてます」と報告。水色のランジェリーを着用した光が差し込むショットや、植物が置いてある場所に座る全身ショットを公開し「たくさん！嬉しいです 全部違うカットだよー コンビニや書店などでお見かけの際はぜひお持ち帰りしてくださいね 4／16発売のEXGOLDさんは表紙巻頭グラビアでもあります！ 撮り下ろし衣装も掲載されてるよ」と伝えた。

さらに「そして3rdトレカ発売日の4／25と、1ヶ月後の5／30にはトレカのお渡しイベント＆握手会もあります みんなに会えるの楽しみにしてるね」と呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「爽やかで健康的」「春らしくてかわいい」「超綺麗」「色気があってキレイ」「たまらない美少女」「ナイスバディ」「お、大きい」「ちょっと本気出してきたな」などのコメントが寄せられている。

ちとせは佐賀・神崎市出身。佐賀北高卒業後、鉄工所に勤務。高校時代の趣味だったコスプレ姿の投稿がきっかけでスカウトされグラビアアイドルに。18年10月、DVD「ピュア・スマイル」でグラビアデビュー。同年に鉄工所を退職して上京。「元鉄工所勤務のグラビアアイドル」のキャッチフレーズを持つ。19年には日本テレビ系「ものまねグランプリ特別編」に「Hカップの有村架純」として出演。23年9月からはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。24年には浜松オートの8代目イメージガール就任。趣味は夢占い。キックボクシング。特技は大食い、絵画。身長158センチ。バスト95センチ、Hカップ。血液型A。愛称は「よしのん」。