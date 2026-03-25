ワンコがお父さんの部屋から出てきたと思ったら、お鼻に何かを付けていて…？投稿は記事執筆時点11万7000回を超えて表示され、想定外の可愛くて面白い姿が反響を呼んでいます。

【写真：お父さんの部屋から出てきた大型犬→戻ってきたと思ったら、鼻にシールがついていて…想定外な展開】

ワンコのお鼻に何かが付いていて…

Xアカウント「samosky_shirasu」に投稿されたのは、サモエド×シベリアンハスキーのMIX犬「しらす」君のお茶目な姿です。

ある日投稿者さんは、しらす君がお父さんの部屋からひっそりと出てくるところを目撃したそう。どうやらお父さんの部屋で遊んでいたようですが、なぜかお鼻を気にしてペロペロ舐めていたといいます。よく見るとお鼻に何かが付いているようなので、近づいて確認してみたら…？

まさかの大特価で販売中！？

なんとしらす君のお鼻には、「3,000」と書かれた値札シールが付いていたとか！そして自分でシールを付けてきたくせに、なんとなく不服そうなお顔で投稿者さんを見つめていたそう。

単にお鼻の違和感を嫌がっているのか、それとも「こんなに可愛い僕がたった3,000円で買えるわけないっ」と価格に不満を抱いているのかはわかりませんが、そのお茶目で可愛い姿に思わず笑ってしまいますね！

この投稿のコメント欄では、「買います！！」「毎月10頭買う！」としらす君の購入を希望する人が続出。他にも「かわいい！」「社長、やすぅ～い」「上手いこと付いたなぁ」といった声が寄せられています。

仲良し兄弟の日常

しらす君には「ほたて」君という弟犬がいて、一緒に遊んだりお散歩したりお昼寝したりしながら、楽しく暮らしているそうです。2匹は気付いたらくっついているほど仲良しで、今までにケンカをしたこともないのだとか。これからもしらす君とほたて君の仲睦まじい姿は、たくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「samosky_shirasu」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。