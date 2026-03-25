チェルシーで出番を増やすことができず、レンタル移籍したアーセナルでも28試合で1ゴールのみと大苦戦。ここ18ヶ月ほど苦しい期間を過ごしてきたFWラヒーム・スターリングは、今年2月にオランダのフェイエノールトと契約を結んだ。



今月15日に行われたエールディヴィジ第27節のエクセルシオール戦ではアシストを記録したものの、フェイエノールト加入からの5試合で未だ得点は無い。試合勘が鈍っているところもあるのか、早くもオランダメディアからスターリングへ厳しい批判が飛んでいる。





22日にはアヤックスと対戦し、スターリングは55分間プレイ。結果は1-1のドローだったが、スターリングへの評価は厳しい。オランダ『DPG』はスピード不足を問題視しており、「現代サッカーにおいてスピードがなければ脅威にはならない。大々的に発表されたスターリングの加入はチームに希望を与えたが、彼はフェイエノールトに違いをもたらすことは出来ないようだ」と批判。『Telegraaf』は「何も貢献しなかった。試合に集中するというより、日光浴を楽しんでいるかのようだった」と手厳しい。ここまでの5試合だけで判断するのは酷かもしれないが、ここまでは少々期待はずれか。辛口なメディアを納得させるには、やはりゴールを決めるしかなさそうだ。