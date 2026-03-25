ミランの10番を背負い、攻撃陣をリードする存在と期待されてきたFWラファエル・レオン。今季よりチームに戻ってきた指揮官マッシミリアーノ・アッレグリはレオンをセンターフォワードの一角で起用しており、期待は大きい。



しかしパフォーマンスにはまだ波があり、今月15日のラツィオ戦では途中交代の指示に不満を爆発させ、FWクリスティアン・プリシッチと衝突する騒ぎもあったとされる。





こうした態度に苦言を呈したのは、クラブのレジェンドである元ウクライナ代表FWアンドリー・シェフチェンコ氏だ。同氏はレオンにチームプレイヤーであることを意識してほしいとメッセージを送っている。「レオンはストライカータイプではない。センターフォワードとして起用されていて、試合によって良いプレイを見せることもあれば、そうじゃない時もある。彼が本当にチームに貢献したいと思っているのか。その役割を担えるのが彼しかいないのか、見極めないといけない。彼も試合でミスすることはあるだろうが、態度を間違えてはいけない。チームメイトや監督に腹を立てることはあるだろうが、大切なのはすぐにわだかまりを解消することだよ」（『Football Italia』より）。レオンのポテンシャルは誰もが認めるところだが、100%活かし切れていないところもある。ラツィオ戦の騒動に関してはミラン側も問題視しているようだが、レオンは大人なチームリーダーになっていけるだろうか。