米大リーグ（ＭＬＢ）のレギュラーシーズンがサンフランシスコで２５日午後５時（西海岸時間＝日本時間午前９時）にジャイアンツ―ヤンキース戦でスタートする。一昨年は韓国ソウル、昨年は日本の東京でスタートしており、米本土でスタートするのは３年ぶり。

先発はジャイアンツがウェブ。ＷＢＣで米代表として９回を１失点に抑え、大会オールスターに選出された右腕はこれで５年連続のマウンドに上がる。一方ヤンキースは、昨年１９勝でア・リーグ最多勝となった左腕フリード。こちらはブレーブス時代の２０２３年以来３年ぶり４度目のマウンドだ。

ＭＬＢの公式ページの出した予想先発オーダーは、

【ヤンキース】

〈１〉中堅 グリシャム

〈２〉右翼 ジャッジ

〈３〉左翼 ベリンジャー

〈４〉一塁 ライス

〈５〉ＤＨ スタントン

〈６〉二塁 チザム

〈７〉遊撃 カバレロ

〈８〉三塁 マクマーン

〈９〉捕手 ウェルズ

投手 フリード

【ジャイアンツ】

〈１〉左翼 ラモス

〈２〉一塁 ディバース

〈３〉三塁 チャプマン

〈４〉遊撃 アダメス

〈５〉二塁 アラエス

〈６〉ＤＨ エンカーナシオン

〈７〉右翼 李政厚

〈８〉中堅 ベイダー

〈９〉捕手 ベイリー

投手 ウェブ

昨年３度目のＭＶＰとなったジャッジの開幕戦成績は、３６打数１４安打の打率３割８分９厘ながら本塁打は１本だけ。ただ、その１本は２０２３年ジャイアンツ相手にウェブから放っている。