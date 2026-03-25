大学合格後に娘の部屋探しをしてます。オートロックの条件を優先すると予算を超える物件しか残っていません。家賃を上げてでもオートロック付きにするべき？

娘の一人暮らしでオートロックは本当に必要か

オートロックは、防犯性を考えるうえで重視されやすい設備です。オートロックが設置されていると、部外者が建物内に入りにくくなるため、訪問営業や不審者が玄関前まで来にくいという利点があります。女性の一人暮らし向け物件でも、オートロックは代表的な防犯条件として扱われています。

ただし、オートロックがあれば絶対に安全とは言い切れません。住人の出入りに紛れて入る、宅配時に侵入するなどの可能性があるため過信は禁物です。つまり、家賃を上げてオートロックだけを優先しても、他の条件が弱ければ十分とはいえません。



家賃を上げる前に見直したい防犯条件

まず確認したいのは、部屋が何階にあるかです。1階より2階以上のほうが外から室内が見えにくく、侵入されにくい傾向があります。次に、TVモニター付きインターホンや防犯カメラ、管理人・管理会社の巡回状況も重要です。こうした条件がそろっていれば、オートロックがなくても防犯面の不安をある程度減らせます。

さらに、見落としやすいのが立地です。駅から部屋までの道が暗い、人通りが少ない、建物周辺に死角が多いといった環境では、建物設備だけでは不十分といえます。

駅からの帰宅ルートが明るく、周囲に人の目がある場所であれば、安心感は大きく変わります。内見では部屋の中だけでなく、夕方以降の周辺環境まで確認したほうがよいでしょう。



オートロック付きにするべきケースと抑えてよいケース

家賃を上げてでもオートロック付きを選ぶ価値が高いのは、「初めての一人暮らしで本人の不安が大きい場合」「帰宅時間が遅くなりやすい場合「繁華街に近い場所で探している場合」です。親の安心だけでなく、本人が落ち着いて新生活を始めやすいという意味でも効果があります。

一方で、オートロックがなくても、「2階以上」「モニター付きインターホン」「防犯カメラ」「管理状態のよさ」「明るい通学路」といった条件がそろうなら、家賃を無理に上げない判断も十分考えられます。大学生の一人暮らしは住居費の負担が家計に長く影響するため、毎月の支出全体から考える視点も欠かせません。



大学生の娘の部屋探しは、家賃と防犯面の安心感のバランスを見て決めよう

大学生の娘の物件探しで、オートロック付きにするべきかどうかは、条件によって変わります。大切なのは、オートロックの有無を単独で見るのではなく、階数や設備、周辺の環境、通学のしやすさまで含めて判断することです。家賃の予算を上げる場合は、その分だけ安心が本当に増える物件かを見極める必要があります。

迷ったときは、オートロックの有無だけで決めず、ほかの防犯条件も含めて比べることが大切です。家賃は毎月の負担になる一方で、安心して暮らせる住まいは大学生活の土台になります。必要な安全性を家賃とのバランスのなかで考えることが、納得できる部屋探しにつながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー