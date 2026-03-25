【ひらがなクイズ】1分で正解できるかな？ 空欄に共通する2文字を考えよう！ ヒントは親しみやすい性格
日常生活やニュースの中で何気なく使っている言葉の「響き」に注目して、ちょっとした思考のトレーニングを楽しんでみませんか？
今回は、心が躍るような興奮を表す言葉や事務的な用語、高貴な身分を指す言葉や親しみやすい性格の表現など、バラエティ豊かな4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
え□□いてぃんぐ
□□い
□□き
□□く
ヒント：竹を割ったような、さっぱりとしていて親しみやすい性格のことを何と言いますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
えきさいてぃんぐ（エキサイティング）
きさい（記載／奇才）
きさき（妃）
きさく（気さく）
胸が高鳴る「エキサイティング（えきさいてぃんぐ）」、書類に書き留める「記載（きさい）」、后妃の身分の一つである「妃（きさき）」、そして誰とでも分け隔てなく接する「気さく（きさく）」。カタカナ語から事務用語、伝統的な呼称、そして個人の魅力を表す言葉まで、全く異なる背景を持つ言葉たちが「きさ」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルを解いた後のような爽快感があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、心が躍るような興奮を表す言葉や事務的な用語、高貴な身分を指す言葉や親しみやすい性格の表現など、バラエティ豊かな4つの言葉を用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□い
□□き
□□く
ヒント：竹を割ったような、さっぱりとしていて親しみやすい性格のことを何と言いますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：きさ正解は「きさ」でした。
▼解説
えきさいてぃんぐ（エキサイティング）
きさい（記載／奇才）
きさき（妃）
きさく（気さく）
胸が高鳴る「エキサイティング（えきさいてぃんぐ）」、書類に書き留める「記載（きさい）」、后妃の身分の一つである「妃（きさき）」、そして誰とでも分け隔てなく接する「気さく（きさく）」。カタカナ語から事務用語、伝統的な呼称、そして個人の魅力を表す言葉まで、全く異なる背景を持つ言葉たちが「きさ」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルを解いた後のような爽快感があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)