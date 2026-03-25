加藤茶の妻・加藤綾菜「新婚の時みたいに手が込んだのは作れないが…」 品数豊富な食卓披露に「理想的な食卓」「カトちゃん幸せですね」と反響
ザ・ドリフターズの加藤茶（83）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が、24日までに自身のインスタグラムを更新し、「最近の加藤家のご飯」と題した手料理の数々を披露した。
【写真】「理想的な食卓」加藤綾菜が披露した“最近の加藤家のご飯”
投稿では、焼き魚や煮物、野菜料理など、栄養バランスの取れた品数豊富な食卓を公開。「新婚の時みたいに手が込んだのは作れないがカトちゃんの身体の事は一番考えてますぜ」とつづり、夫である茶の健康を気遣った食事作りへの思いを明かした。
さらに「使うと旨味が出て本当に美味しい」「自分のダシなのに自分が一番のファン」と自身が開発に携わった“だし粉”を自ら絶賛するなど、ユーモアを交えて語っている。
この投稿に対し、コメント欄には「理想的な食卓ですね 尊敬です！」「野菜沢山だしヘルシー」「健康的だしめちゃくちゃ美味しそうです」「いつもバランス良い食事で素敵です」「カトちゃん幸せですね 大好きですあやなちゃんカトちゃん」「私もカトちゃんになりたい！」「なんちゅう！ごちそう!!」などの声が寄せられ、愛情あふれる手料理に反響が集まっている。
【写真】「理想的な食卓」加藤綾菜が披露した“最近の加藤家のご飯”
投稿では、焼き魚や煮物、野菜料理など、栄養バランスの取れた品数豊富な食卓を公開。「新婚の時みたいに手が込んだのは作れないがカトちゃんの身体の事は一番考えてますぜ」とつづり、夫である茶の健康を気遣った食事作りへの思いを明かした。
この投稿に対し、コメント欄には「理想的な食卓ですね 尊敬です！」「野菜沢山だしヘルシー」「健康的だしめちゃくちゃ美味しそうです」「いつもバランス良い食事で素敵です」「カトちゃん幸せですね 大好きですあやなちゃんカトちゃん」「私もカトちゃんになりたい！」「なんちゅう！ごちそう!!」などの声が寄せられ、愛情あふれる手料理に反響が集まっている。