いつも開けっ放しにしてない！？面倒だからってトイレのフタを開けっ放しにするとヤバい理由とは【ヤバい風水】

いつも開けっ放しにしてない！？面倒だからってトイレのフタを開けっ放しにするとヤバい理由

トイレは使ったらフタを閉めるが吉

トイレを使用したあとに、面倒だからといってふたを開けっぱなしにしておく人がいますが、これはやめてください。

開けっぱなしにしていると、便器の中の邪気がトイレ中に放出され、家全体の運気がダウンしてしまいます。

また、ふたを開けっぱなしにして水を流すと、その汚れた水しぶきと一緒にばい菌が飛び散ってしまうので、衛生的にもよくありません。

家族みんなでトイレを使ったらふたを閉める習慣を身につけましょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい風水』

著者：愛新覚羅ゆうはん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

開運ライフスタイルアドバイザー (占い・風水)、作家、デザイナー 中国黒龍江省ハルビン生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。5歳のときに来日し、桑沢デザイン研究所を卒業後、北京大学に留学。帰国後は、アパレル企業の広報宣伝などを経て、幼少期から備わっていた透視能力に加えタロットや占星術なども生かし占い・風水師としても活動。当初鑑定していた医療・教育関係の間で話題となり、15年で延べ2万人以上を鑑定(2019年時点)。文章を書くのが好きで執筆活動にも勤しみ、デザイナーとしてのプロデュース開運アパレルブランド『Ryujyu~龍樹~』や、2021年より陶芸上絵付け作家として『水鏡~MIKKAMI~ 』も手がけるなど、多岐にわたって活動している。