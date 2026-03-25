人生が苦に満ちているとき、その苦悩を軽減するため導き出された方法とは？【世界の宗教】

人生の苦悩を軽くするには、どうすればいい？

人生の苦に向き合って正しい道を歩むこと

人生が苦に満ちているのであれば、その苦悩を軽減していくにはどうしたらいいのでしょうか。そのために導き出されたのが、「四諦（したい）」と「八正道（はっしょうどう）」です。

「諦」は現代では「あきらめる」という意味ですが、仏教的には「明らかにする」という意味を持ちます。

四諦というのは、人生には四苦八苦があることを理解して受け入れ（苦諦＝くたい）、苦の原因を自ら見つめ直し（集諦＝じったい）、欲望や執着から解放される悟りの境地（滅諦＝めったい）を得るために、日々正しい道を歩む（道諦＝どうたい）ことです。

四諦は、ブッダが悟りを開き＊入滅（にゅうめつ）するまで一貫して説法を続けた人生の真理です。

生・老・病・死をはじめとする人生の苦（四苦八苦）といかに向き合っていくかについて説いたものです。

そして、人生苦を滅して、正しい道を歩むための方法が次に述べる八正道というわけです。

●正見（しょうけん） 自己中心的な見方や偏見を持たずに、中道の見かたをする。

●正思惟（しょうしゆい） 自己本位に陥らずに、まっすぐな心で苦悩に向き合う。

●正語（しょうご） 嘘をつかず、他人の悪口などはいわない。

●正業（しょうごう） 正見・正思惟に基づいて行動する。

●正命（しょうみょう） きちんとした生活態度で日々をすごす。

●正精進（しょうしょうじん） 与えられた使命や目的に対して正しく励む。

●正念（しょうねん） 雑念を払って、仏の存在を念じる。

●正定（しょうじょう） 乱されることなく精神統一をする。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 世界の宗教』

監修：星川啓慈 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

1956年生まれ。1984年、筑波大学大学院哲学・思想研究科博士課程単位取得退学。1990年、日本宗教学会賞受賞。現在、大正大学文学部教授。博士（文学）。専門は宗教学・宗教哲学。主な著書に、『言語ゲームとしての宗教』（勁草書房、1997年）、『宗教と〈他〉なるもの』（春秋社、2011年）、『宗教哲学論考』（明石書店、2017年）、『増補 宗教者ウィトゲンシュタイン』（法藏館、2020年）など。