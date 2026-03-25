東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6996　高値0.7024　安値0.6938

0.7120　ハイブレイク
0.7072　抵抗2
0.7034　抵抗1
0.6986　ピボット
0.6948　支持1
0.6900　支持2
0.6862　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5836　高値0.5870　安値0.5794

0.5949　ハイブレイク
0.5909　抵抗2
0.5873　抵抗1
0.5833　ピボット
0.5797　支持1
0.5757　支持2
0.5721　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3763　高値1.3785　安値1.3722

1.3854　ハイブレイク
1.3820　抵抗2
1.3791　抵抗1
1.3757　ピボット
1.3728　支持1
1.3694　支持2
1.3665　ローブレイク