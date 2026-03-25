東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6996 高値0.7024 安値0.6938
0.7120 ハイブレイク
0.7072 抵抗2
0.7034 抵抗1
0.6986 ピボット
0.6948 支持1
0.6900 支持2
0.6862 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5836 高値0.5870 安値0.5794
0.5949 ハイブレイク
0.5909 抵抗2
0.5873 抵抗1
0.5833 ピボット
0.5797 支持1
0.5757 支持2
0.5721 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3763 高値1.3785 安値1.3722
1.3854 ハイブレイク
1.3820 抵抗2
1.3791 抵抗1
1.3757 ピボット
1.3728 支持1
1.3694 支持2
1.3665 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6996 高値0.7024 安値0.6938
0.7120 ハイブレイク
0.7072 抵抗2
0.7034 抵抗1
0.6986 ピボット
0.6948 支持1
0.6900 支持2
0.6862 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5836 高値0.5870 安値0.5794
0.5949 ハイブレイク
0.5909 抵抗2
0.5873 抵抗1
0.5833 ピボット
0.5797 支持1
0.5757 支持2
0.5721 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3763 高値1.3785 安値1.3722
1.3854 ハイブレイク
1.3820 抵抗2
1.3791 抵抗1
1.3757 ピボット
1.3728 支持1
1.3694 支持2
1.3665 ローブレイク