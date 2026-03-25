今回は、子どもたちに離婚の意思を伝えたら、返ってきた答えについてのエピソードを紹介します。

子どもたちの反応に唖然…

「単身赴任中の夫は全然連絡をしてきませんし、家に帰ることもありません。私たちが単身赴任先に行こうとしても、拒否されます。

そんなある日、子どもたち名義の銀行口座から、合計60万円引き出されていることに気付きました。後日、このお金は夫がキャバクラや飲み代に使うために引き出したと知り、怒りというより、ただただあきれました。

そこで夫を問い詰めると『子どもの金は親の金だ！』『単身赴任中ぐらい、俺の好きなようにしたい』となぜか怒ってきたんです。まぁ夫は家族と一緒に暮らしていたときも、自分勝手でしたし、やりたい放題でしたが……。

そこで夫との離婚を真剣に考えました。『パパとママ、離婚していい？』と子どもたちに聞いたんです。子どもたちはパパっ子なので反対すると思いきや、『うん、いいよ』と即答し、唖然としました」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2025年2月）

▽ 離婚となると、やっぱり気になるのが子どもの反応ですよね。これで離婚に向けて、本格的に行動に移せそうですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。