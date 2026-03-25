W杯へ仕上げのイギリス遠征、三笘薫は戦術よりも個に照準「この選手には敵わないというところを」
サッカーの母国イギリスで迎える北中米W杯前最後の日本代表活動。カタールW杯前からの約4年間、この地で着実に地位を築いてきた男が満を持して森保ジャパンに帰ってきた。MF三笘薫(ブライトン)は昨年9月のアメリカ遠征以来の代表復帰。自身不在のチームを「いろんな選手が入ってきて良い競争ができている」という思いで見ていたというなか、あらためて違いを見せる構えだ。
三笘が不在だった10〜11月、日本代表は3勝1分けの無敗でW杯出場国とのテストマッチを終えた。特に10月のブラジル戦では0-2のビハインドから後半に3ゴールを奪い、奇跡的な逆転劇で史上初めて王国を撃破。三笘は負傷離脱中だったため「自分のことに集中していた」というものの、プレッシングからのショートカウンターや失点数を抑えながらの戦いに「引き続き素晴らしいプレーをしていた」と見ていたという。
ただ、ブラジル戦の勝利によって対戦国の警戒が高まるのは明らか。日本としても三笘の復帰によってチーム力をさらに高めていきたいところだ。現在の三笘は所属先のブライトンでも負傷離脱している試合もある一方、出場している時間帯では昨年よりも切れ味のあるプレーを継続中。コンディションは徐々に上向いているように見受けられる。
そうした中で始まったイギリス遠征。初日からボールを使った練習にも加わっていた三笘はスコットランド、イングランドとの連戦に向けて「彼らもW杯の選手選考も含めてかかっていると思うし、相当な気持ちでかかってくると思う。僕たちもそうだけど、(相手も)W杯優勝候補ということで、ここで自分たちが良いパフォーマンスをすることで見えてくるものがたくさんあると思う」と高いモチベーションで臨む構えだ。
3か月後の北中米W杯まで国際Aマッチデーはなく、これがW杯前では事実上最後の活動。内容面も問われる2試合となる。ただ、その中でも三笘は「相手もW杯に出る相手なので、その名前のある選手たちにどれだけできるかというのを監督やコーチにしっかりと示すのも大事。選手の中でも結果を出すことで信頼もそうだし、『この選手には敵わない』というところを一人ひとりが出すことが競争にも繋がって、それが選考にもつながっていくのかなと思う」と述べ、チームの戦術面よりも個人にフォーカスする姿勢を打ち出す。
その理由としては、すでに戦術面の浸透が進んでいるという手応えが前提にあるようだ。
「戦術面はもう今まである程度やってきたところが出ると思うので、そこをこれから変えるにも少ししかないと思うし、それは監督が決めることなので、試合の中でどういうふうにピッチで出せるかを見てほしい。でもそれも個人の能力によると思う。自分たちが一人一人のコンディションを上げていけばその完成度も高くなるかなと思います」
そう見解を語った三笘は負傷者が相次ぐ中での連係面にも「最終予選から攻撃でやりたいこと、守備でやりたいことはある程度統一されてきて、そこが浸透されてきているのかなと思うので問題ない」と断言。その上で「選手が変わった時にそれができるかが違う問題なので、そこで判断してほしい。ただもしそれができなくても個人の能力でどうにか剥がせれば問題ないのかなと思う」と述べ、やはり個人能力で上回っていく意識を強調した。
戦術面で一定の手応えを抱きつつ、最後は個人個人が自らを磨いて目指す「世界一」への戦い。三笘はこの日、チームが掲げるW杯優勝という目標に向けても「十分に可能だと思います」と前向きに語った。
「前回大会でもそれをもう見せていると思う。もちろんトーナメントの戦い方というのは自分たちの経験は少ないけど、今回はその回数も増えて、戦い方も含めて経験のある選手が多いと思うので、5大リーグで全員が活躍しているし、5大リーグではなくても活躍しているし、その自信はみんな持っていると思うので、誰もがイングランドだったり、スコットランドが相手でも自分たちのプレーができるレベルにある。そうなれば全然勝つ確率はたくさんあるのかなと思っています」
個の戦いになればなお、世界最高峰のプレミアリーグで実績を誇る三笘にかかる期待は大きくなる。特に今回のイギリス遠征の目玉である31日のイングランド戦は相手側もW杯前最後の“壮行試合”と銘打った大一番。聖地ウェンブリーという舞台で三笘への警戒が向けられるのは間違いなく、その中でどのようなパフォーマンスを見せるかに注目が集まる。
もっとも三笘自身、その重圧がかかるような状況をも楽しもうとしているようだ。ウェンブリーでのイングランド戦という舞台について報道陣から問われると、時折ユーモアをのぞかせながら意気込みを口にしていた。
「イングランド代表選手たちにも知ってもらえているところはあると思うんで、そこで警戒してもらえれば自分もうまく利用できるのかなと思いますし、ブライトンのサポーターももしかしたら来るかもしれないし、そういう(楽しみにしてもらいたい)気持ちはありますけど、やっぱり日本代表として。素晴らしいスタジアムでできることもなかなかないのでそれも楽しみつつ、勝つことでブライトンに帰ってからも自分の立ち位置も良くなるかなと思うので、そこも含めて頑張りたいと思います」
MF遠藤航、MF南野拓実、DF板倉滉、MF久保建英といった主力選手の戦線離脱に加え、1年9か月ぶりの復帰を果たしたDF冨安健洋の不参加など厳しいニュースが続く森保ジャパンだが、三笘の復帰は大きなポジティブ要素。4年目を迎えた勝負の地で、華々しいW杯イヤーの先陣を切る姿に期待が集まる。
(取材・文 竹内達也)
三笘が不在だった10〜11月、日本代表は3勝1分けの無敗でW杯出場国とのテストマッチを終えた。特に10月のブラジル戦では0-2のビハインドから後半に3ゴールを奪い、奇跡的な逆転劇で史上初めて王国を撃破。三笘は負傷離脱中だったため「自分のことに集中していた」というものの、プレッシングからのショートカウンターや失点数を抑えながらの戦いに「引き続き素晴らしいプレーをしていた」と見ていたという。
そうした中で始まったイギリス遠征。初日からボールを使った練習にも加わっていた三笘はスコットランド、イングランドとの連戦に向けて「彼らもW杯の選手選考も含めてかかっていると思うし、相当な気持ちでかかってくると思う。僕たちもそうだけど、(相手も)W杯優勝候補ということで、ここで自分たちが良いパフォーマンスをすることで見えてくるものがたくさんあると思う」と高いモチベーションで臨む構えだ。
3か月後の北中米W杯まで国際Aマッチデーはなく、これがW杯前では事実上最後の活動。内容面も問われる2試合となる。ただ、その中でも三笘は「相手もW杯に出る相手なので、その名前のある選手たちにどれだけできるかというのを監督やコーチにしっかりと示すのも大事。選手の中でも結果を出すことで信頼もそうだし、『この選手には敵わない』というところを一人ひとりが出すことが競争にも繋がって、それが選考にもつながっていくのかなと思う」と述べ、チームの戦術面よりも個人にフォーカスする姿勢を打ち出す。
その理由としては、すでに戦術面の浸透が進んでいるという手応えが前提にあるようだ。
「戦術面はもう今まである程度やってきたところが出ると思うので、そこをこれから変えるにも少ししかないと思うし、それは監督が決めることなので、試合の中でどういうふうにピッチで出せるかを見てほしい。でもそれも個人の能力によると思う。自分たちが一人一人のコンディションを上げていけばその完成度も高くなるかなと思います」
そう見解を語った三笘は負傷者が相次ぐ中での連係面にも「最終予選から攻撃でやりたいこと、守備でやりたいことはある程度統一されてきて、そこが浸透されてきているのかなと思うので問題ない」と断言。その上で「選手が変わった時にそれができるかが違う問題なので、そこで判断してほしい。ただもしそれができなくても個人の能力でどうにか剥がせれば問題ないのかなと思う」と述べ、やはり個人能力で上回っていく意識を強調した。
戦術面で一定の手応えを抱きつつ、最後は個人個人が自らを磨いて目指す「世界一」への戦い。三笘はこの日、チームが掲げるW杯優勝という目標に向けても「十分に可能だと思います」と前向きに語った。
「前回大会でもそれをもう見せていると思う。もちろんトーナメントの戦い方というのは自分たちの経験は少ないけど、今回はその回数も増えて、戦い方も含めて経験のある選手が多いと思うので、5大リーグで全員が活躍しているし、5大リーグではなくても活躍しているし、その自信はみんな持っていると思うので、誰もがイングランドだったり、スコットランドが相手でも自分たちのプレーができるレベルにある。そうなれば全然勝つ確率はたくさんあるのかなと思っています」
個の戦いになればなお、世界最高峰のプレミアリーグで実績を誇る三笘にかかる期待は大きくなる。特に今回のイギリス遠征の目玉である31日のイングランド戦は相手側もW杯前最後の“壮行試合”と銘打った大一番。聖地ウェンブリーという舞台で三笘への警戒が向けられるのは間違いなく、その中でどのようなパフォーマンスを見せるかに注目が集まる。
もっとも三笘自身、その重圧がかかるような状況をも楽しもうとしているようだ。ウェンブリーでのイングランド戦という舞台について報道陣から問われると、時折ユーモアをのぞかせながら意気込みを口にしていた。
「イングランド代表選手たちにも知ってもらえているところはあると思うんで、そこで警戒してもらえれば自分もうまく利用できるのかなと思いますし、ブライトンのサポーターももしかしたら来るかもしれないし、そういう(楽しみにしてもらいたい)気持ちはありますけど、やっぱり日本代表として。素晴らしいスタジアムでできることもなかなかないのでそれも楽しみつつ、勝つことでブライトンに帰ってからも自分の立ち位置も良くなるかなと思うので、そこも含めて頑張りたいと思います」
MF遠藤航、MF南野拓実、DF板倉滉、MF久保建英といった主力選手の戦線離脱に加え、1年9か月ぶりの復帰を果たしたDF冨安健洋の不参加など厳しいニュースが続く森保ジャパンだが、三笘の復帰は大きなポジティブ要素。4年目を迎えた勝負の地で、華々しいW杯イヤーの先陣を切る姿に期待が集まる。
(取材・文 竹内達也)