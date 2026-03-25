２４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９２．３５ドル（＋４．２２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４４０２．０ドル（－５．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６９２７．４セント（＋２２．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９０．００セント（＋２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６２．５０セント（＋３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５５．００セント（－８．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３５９．２５（＋８．５１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９２．３５ドル（＋４．２２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４４０２．０ドル（－５．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６９２７．４セント（＋２２．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９０．００セント（＋２．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６２．５０セント（＋３．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５５．００セント（－８．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３５９．２５（＋８．５１）
出所：MINKABU PRESS