サラー、今季限りでのリバプール退団が正式決定「残念ながらその時が来てしまいました」…9年間在籍435試合255得点を記録
リバプールは24日、エジプト代表FWモハメド・サラーの今季限りでの退団を正式に発表した。
1992年6月15日生まれの33歳は17-18シーズンにローマからリバプールに加入。初年度のプレミアリーグで32得点を挙げて得点王に輝いてエースの座を不動のものとすると、在籍9年間で435試合255得点を記録。クラブ歴代3位となるゴール数を記録し、プレミアリーグやUEFAチャンピオンズリーグ、クラブW杯、UEFAスーパーカップ、FA杯、カラバオ杯と多くのタイトル獲得に貢献してきた。
クラブを通じ、サラーは「残念ながらその時が来てしまいました。私は今シーズン終了後にリバプールを離れます」と伝えている。
「まず最初に言いたいのは、このクラブ、この街、そしてここにいる人々がこれほど深く私の人生の一部になるとは想像していなかった。我々は勝利を祝い、トロフィーを獲得し、困難な時期もともに乗り越えてきました。私が在籍した間にクラブにいたすべての人、特にともに戦ったチームメイトに感謝したい」
1992年6月15日生まれの33歳は17-18シーズンにローマからリバプールに加入。初年度のプレミアリーグで32得点を挙げて得点王に輝いてエースの座を不動のものとすると、在籍9年間で435試合255得点を記録。クラブ歴代3位となるゴール数を記録し、プレミアリーグやUEFAチャンピオンズリーグ、クラブW杯、UEFAスーパーカップ、FA杯、カラバオ杯と多くのタイトル獲得に貢献してきた。
「まず最初に言いたいのは、このクラブ、この街、そしてここにいる人々がこれほど深く私の人生の一部になるとは想像していなかった。我々は勝利を祝い、トロフィーを獲得し、困難な時期もともに乗り越えてきました。私が在籍した間にクラブにいたすべての人、特にともに戦ったチームメイトに感謝したい」