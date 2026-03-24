ニューバランスがスクランブル交差点でイベント開催　マガジンスタンドを期間限定オープン

「ニューバランス（New Balance）」が、ライフスタイルスニーカー「アブゾーブ（ABZORB）」シリーズにフォーカスしたイベント「ABZORB アブゾーブ あぶぞーぶ Stand『履き心地を、読む。』」を渋谷・スクランブル交差点付近の特設スペースで開催する。期間は3月25日から29日まで。

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同イベントは、スクランブル交差点に位置する「天津甘栗」隣の特設スペースで開催。「マガジンスタンド」をテーマにした空間で、ブランド独自の衝撃吸収技術「アブゾーブ（ABZORB）」を取り入れた「アブゾーブ 2000」と「アブゾーブ 2010（ABZORB 2010）」の新色を展示するほか、同シリーズのデザイナーであるシャーロット・リーのインタビューやデザイン背景をまとめたヴィジュアルを掲出する。渋谷の街を行き交う若者をターゲットに、シューズそのものだけではなく空間や背景を通して、アブゾーブシリーズの魅力を発信する狙いだという。

また、同イベントのために制作したフリーペーパー「ABZORB mag.」を1日300部限定で配付。フリーペーパーでは、アブゾーブシリーズを軸にしたヴィジュアルに加えて、「アトモス（atmos）」のディレクターを務める小島奉文や「フイナム（HOUYHNHNM）」の発行人である蔡俊行といったニューバランス識者へのインタビューや、シリーズの歴史について掲載する。

■ABZORB アブゾーブ あぶぞーぶ Stand「履き心地を、読む。」

期間：2025年3月25日（水）〜3月29日（日）

会場：渋谷スクランブル交差点至近三千里薬局跡地 特設スペース

所在地：東京都渋谷区神南1丁目23−8

営業時間：11:00〜19:00