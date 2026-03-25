ミサイル攻撃を受けた現場に駆けつけた緊急対応要員＝24日、イスラエル・テルアビブ/Tomer Appelbaum/Reuters

（CNN）トランプ米大統領は24日、イラン側から善意が示され、戦争終結に向けた外交努力の一助となっていることを明らかにした。善意について、トランプ氏は謎めいた「贈り物」と表現した。

トランプ氏は「贈り物は今日届いた」と述べた。具体的な内容は明らかにしなかったが、「かなりの額に相当する」もので、「石油・ガス関連」だという。

トランプ氏は「海峡の行き来に関連するものだった」と述べてホルムズ海峡に言及した。石油の海上輸送ルートの要衝である同海峡は現在、事実上封鎖されている。

トランプ氏は、この贈り物は米国と協議しているイラン側の交渉担当者らが約束を履行する意思があることを示していると述べた。「贈り物」の意思表示は米国が適切なグループと交渉していることを意味するとの見解も示し、「（贈り物は）このグループにしかできないことだ」とも語った。

トランプ氏はイランで起こったことについて「これは体制の交代だ。現在の指導者たちは全員、当初我々が対峙（たいじ）した、あらゆる問題を引き起こした人々とは全く異なるからだ」と述べて、「体制転換」が起きたとの認識を示した。