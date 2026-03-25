スピルバーグ監督最新作『ディスクロージャー・デイ』79年続く恐怖のデマとは？最新予告解禁
スティーヴン・スピルバーグ監督最新作『ディスクロージャー・デイ』（7月10日公開）より、「79年続く恐怖のデマは終わりだ！」という意味深なセリフが響く最新予告映像が到着した。
【動画】遂に姿を現したUAP（未確認空中現象）！『ディスクロージャー・デイ』予告
現代映画史の頂点を築き上げてきた巨匠スティーヴン・スピルバーグ。『E.T.』や『A.I.』では監督、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』では製作総指揮など、50年以上にわたり世代を超えて今なおファンベースが広がり続ける驚異的な名作の数々を生み出し、エンターテインメントの概念そのものを塗り替えてきた。本作は、彼の比類なき想像力が再び未来へと解き放たれる待望の最新作だ。
巨匠スピルバーグと、『ジュラシック・パーク』の脚本を手がけた盟友デヴィッド・コープが再びタッグを組み、音楽は名匠ジョン・ウィリアムズが務める。そして、主演のエミリー・ブラントとジョシュ・オコナーをはじめ、オスカー俳優コリン・ファース、イヴ・ヒューソン、コールマン・ドミンゴなど実力派キャストが集結。今夏、全人類が目撃することになる“真実”の物語が幕を開ける。
この度解禁された最新予告映像は、ジョシュ・オコナー演じるダニエル・ケルナーが、 “WARDEX（ワ―デックス）”という謎の組織から「最高機密」情報を盗み出すという衝撃的な場面から幕を開ける。その機密情報を守るために雇われていたはずのダニエルが手にしたものは、人類以外の何かの存在を示す証拠だった。
天気予報キャスター（エミリー・ブラント）が予報を読み上げる生放送中、彼女の声が次第に不気味で異質な音に変化する異変にも、「僕は何を話しているか分かる」と語るダニエル。彼はいったい何者なのか？そして、「79年続く恐怖のデマは終わりだ！」という謎の男（コールマン・ドミンゴ）の台詞と共に、映像は更に緊迫感を増す。
後半では、過去に政府が隠ぺいをしたと思しきUFO墜落事後の記録映像や、何者かに追われるダニエルたちの姿など、真実を隠そうするものたちと、それを全人類に開示しようとするものたちの、命を懸けた攻防の一端が迫力たっぷりに映し出されていく。そして最後は、「何があっても諦めないで」というセリフに続き、雲海から姿を現す謎の巨大飛行物体に目を奪われる、壮大なスケールの予告となっている。
映画『ディスクロージャー・デイ』は、7月10日より全国公開。
【動画】遂に姿を現したUAP（未確認空中現象）！『ディスクロージャー・デイ』予告
現代映画史の頂点を築き上げてきた巨匠スティーヴン・スピルバーグ。『E.T.』や『A.I.』では監督、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』では製作総指揮など、50年以上にわたり世代を超えて今なおファンベースが広がり続ける驚異的な名作の数々を生み出し、エンターテインメントの概念そのものを塗り替えてきた。本作は、彼の比類なき想像力が再び未来へと解き放たれる待望の最新作だ。
この度解禁された最新予告映像は、ジョシュ・オコナー演じるダニエル・ケルナーが、 “WARDEX（ワ―デックス）”という謎の組織から「最高機密」情報を盗み出すという衝撃的な場面から幕を開ける。その機密情報を守るために雇われていたはずのダニエルが手にしたものは、人類以外の何かの存在を示す証拠だった。
天気予報キャスター（エミリー・ブラント）が予報を読み上げる生放送中、彼女の声が次第に不気味で異質な音に変化する異変にも、「僕は何を話しているか分かる」と語るダニエル。彼はいったい何者なのか？そして、「79年続く恐怖のデマは終わりだ！」という謎の男（コールマン・ドミンゴ）の台詞と共に、映像は更に緊迫感を増す。
後半では、過去に政府が隠ぺいをしたと思しきUFO墜落事後の記録映像や、何者かに追われるダニエルたちの姿など、真実を隠そうするものたちと、それを全人類に開示しようとするものたちの、命を懸けた攻防の一端が迫力たっぷりに映し出されていく。そして最後は、「何があっても諦めないで」というセリフに続き、雲海から姿を現す謎の巨大飛行物体に目を奪われる、壮大なスケールの予告となっている。
映画『ディスクロージャー・デイ』は、7月10日より全国公開。