白洲迅主演ドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』に新川優愛の出演が決定「優しさや強さをお見せしたい！」
白洲迅が主演を務め、桜井日奈子がヒロインを演じる4月24日スタートのドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）の追加キャストとして、新川優愛の出演が発表された。余命宣告、妻の不倫と悲劇の多重奏に見舞われた葵（白洲）を支える同期社員を演じる。
【写真】庄司浩平、『余命3ヶ月のサレ夫』出演決定
国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作は、ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため、復讐（ふくしゅう）に突き進んでいく姿を描く、リベンジ・ラブサスペンス。
主人公は大手ゼネコン「帝央建設」都市デザイン部のエリート建築士・高坂葵（白洲）。進んで家事や息子の世話をする家族思いの優等生夫である葵は、体調を崩して診察を受けた病院で余命3ヵ月と宣告されてしまい…。絶望しながらも家族のことを想う葵だが、追い打ちをかけるように妻・美月（桜井）の不倫が発覚。葵はその事実を受け入れられず、妻を信じ続ける。
一方、葵の前では明るくかわいい妻を“演じている”美月には、ひそかに付き合っている愛人が。葵が余命宣告されたことを知ると、悲しむどころか愛人と共謀し、遺産の総取りを画策し始めて…。
やがて、信じ続けていた美月の本性を知ることになる葵。するとこれまでの愛は激しい怒りへと変わり、息子の未来を守るため、妻と不倫相手への復讐に突き進んでいくことになる。
愛する家族と暮らす幸せな日々が崩れ落ち、《心優しきどん底系サレ夫（不倫サレた夫）》になってしまった葵と、モンスターと化した《奔放系シタ妻（不倫シタ妻）》美月。突然敵対することになった2人は、周囲の人々を巻き込んで、究極の心理戦を繰り広げることに…。
新川優愛が演じるのは、原作にはないドラマオリジナルキャラクターで、大手ゼネコン「帝央建設」の人事部で働く葵の同期、《共感力系同期》の真莉。
人事部で社員の健康管理を担当する真莉は、余命宣告された葵の闘病と仕事の両立をサポートしていくことになる。さらに優しく正義感の強い真莉は、美月の不倫を知り、プライベートでも葵を支えることに。そんな真莉も実は過去につらい経験をしていて…。
そんな真莉を演じるにあたり、新川は「真莉は相当大きく険しい山を越えてきた人物だと思うので、そういう経験をした人ならではの優しさや強さのようなものをお見せしたい！」とコメント。それと同時に「“不倫復讐”というヒリヒリする展開の中でも、命のことや、男女関係だけでない人と人とのつながりをきちんと描いていく作品」と分析。「秘密を抱える真莉がどう葵に寄り添って力になっていくのかに注目していただきたいですし、命の大切さや、人を想う気持ちが視聴者の皆さんの心に響くとうれしいです」と見どころを語った。
金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』は、テレビ朝日系にて4月24日より毎週金曜23時15分放送（一部地域を除く）。
※新川優愛のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■新川優愛（藤野真莉・役）
企画書をいただいたときに、『余命３ヶ月のサレ夫』というタイトルだけでもすごいインパクトだし、情報量が多いなと思いました。最近、“サレ妻”などのワードをSNSで見かけることもありますし、私も女性が不倫をされてしまう内容の作品には出演させていただいたことがあるんです。でも、このドラマは女性ではなく男性が不倫をされてしまうという部分が、とても新鮮でした。
私が演じる藤野真莉は真面目な人物で、葵のサポートをすることになります。美月の不倫を調査したりもするんですが、それ以外にもお見舞いに行くシーンなどを含めて、真莉の優しさや包容力を出せればいいなと思っています。でも実は真莉にも辛い過去があるんですよ。辛い経験って、少なからず誰でもしたことがあると思うんですが、真莉はその中でも相当大きく険しい山を越えてきた人物だと思うので、そういう経験をした人ならではの優しさや強さのようなものをお見せしたいです。
主演の白洲さんとは２回ご一緒させていただいたことがあります。１歳しか違わないのにすごく大人で落ち着いている印象です。すごく優しい方なので、台本を読みながらすごく葵をイメージしやすくて！ お芝居を拝見するのが楽しみです。そして、日奈子ちゃんとは６年ぶりにご一緒させていただくことになりました。前の作品では長い時間一緒にいたので、いろんなお話させていただいたんです。それ以降も、メディアを通してカワイイ女の子からキレイな女性になっていく日奈子ちゃんを見ていたので、今回悪い役に挑戦することや、白洲さんとどんな夫婦を作っていくのかもイチ視聴者として楽しみです。
“不倫復讐”というヒリヒリする展開の中でも、命のことや、男女関係だけでない人と人とのつながりをきちんと描いていく作品だと思っています。秘密を抱える真莉が葵にどう寄り添って力になっていくのかに注目していただきたいですし、命の大切さや、人を想う気持ちが皆さんの心に響くとうれしいです。
【写真】庄司浩平、『余命3ヶ月のサレ夫』出演決定
国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作は、ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため、復讐（ふくしゅう）に突き進んでいく姿を描く、リベンジ・ラブサスペンス。
一方、葵の前では明るくかわいい妻を“演じている”美月には、ひそかに付き合っている愛人が。葵が余命宣告されたことを知ると、悲しむどころか愛人と共謀し、遺産の総取りを画策し始めて…。
やがて、信じ続けていた美月の本性を知ることになる葵。するとこれまでの愛は激しい怒りへと変わり、息子の未来を守るため、妻と不倫相手への復讐に突き進んでいくことになる。
愛する家族と暮らす幸せな日々が崩れ落ち、《心優しきどん底系サレ夫（不倫サレた夫）》になってしまった葵と、モンスターと化した《奔放系シタ妻（不倫シタ妻）》美月。突然敵対することになった2人は、周囲の人々を巻き込んで、究極の心理戦を繰り広げることに…。
新川優愛が演じるのは、原作にはないドラマオリジナルキャラクターで、大手ゼネコン「帝央建設」の人事部で働く葵の同期、《共感力系同期》の真莉。
人事部で社員の健康管理を担当する真莉は、余命宣告された葵の闘病と仕事の両立をサポートしていくことになる。さらに優しく正義感の強い真莉は、美月の不倫を知り、プライベートでも葵を支えることに。そんな真莉も実は過去につらい経験をしていて…。
そんな真莉を演じるにあたり、新川は「真莉は相当大きく険しい山を越えてきた人物だと思うので、そういう経験をした人ならではの優しさや強さのようなものをお見せしたい！」とコメント。それと同時に「“不倫復讐”というヒリヒリする展開の中でも、命のことや、男女関係だけでない人と人とのつながりをきちんと描いていく作品」と分析。「秘密を抱える真莉がどう葵に寄り添って力になっていくのかに注目していただきたいですし、命の大切さや、人を想う気持ちが視聴者の皆さんの心に響くとうれしいです」と見どころを語った。
金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』は、テレビ朝日系にて4月24日より毎週金曜23時15分放送（一部地域を除く）。
※新川優愛のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■新川優愛（藤野真莉・役）
企画書をいただいたときに、『余命３ヶ月のサレ夫』というタイトルだけでもすごいインパクトだし、情報量が多いなと思いました。最近、“サレ妻”などのワードをSNSで見かけることもありますし、私も女性が不倫をされてしまう内容の作品には出演させていただいたことがあるんです。でも、このドラマは女性ではなく男性が不倫をされてしまうという部分が、とても新鮮でした。
私が演じる藤野真莉は真面目な人物で、葵のサポートをすることになります。美月の不倫を調査したりもするんですが、それ以外にもお見舞いに行くシーンなどを含めて、真莉の優しさや包容力を出せればいいなと思っています。でも実は真莉にも辛い過去があるんですよ。辛い経験って、少なからず誰でもしたことがあると思うんですが、真莉はその中でも相当大きく険しい山を越えてきた人物だと思うので、そういう経験をした人ならではの優しさや強さのようなものをお見せしたいです。
主演の白洲さんとは２回ご一緒させていただいたことがあります。１歳しか違わないのにすごく大人で落ち着いている印象です。すごく優しい方なので、台本を読みながらすごく葵をイメージしやすくて！ お芝居を拝見するのが楽しみです。そして、日奈子ちゃんとは６年ぶりにご一緒させていただくことになりました。前の作品では長い時間一緒にいたので、いろんなお話させていただいたんです。それ以降も、メディアを通してカワイイ女の子からキレイな女性になっていく日奈子ちゃんを見ていたので、今回悪い役に挑戦することや、白洲さんとどんな夫婦を作っていくのかもイチ視聴者として楽しみです。
“不倫復讐”というヒリヒリする展開の中でも、命のことや、男女関係だけでない人と人とのつながりをきちんと描いていく作品だと思っています。秘密を抱える真莉が葵にどう寄り添って力になっていくのかに注目していただきたいですし、命の大切さや、人を想う気持ちが皆さんの心に響くとうれしいです。