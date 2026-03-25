◆第４９回京浜盃・Ｊｐｎ２（３月２５日２０時１０分発走、大井競馬場・ダート１７００メートル）

３歳ダート３冠に直結する、第４９回京浜盃・Ｊｐｎ２は２５日、大井１７００メートルで行われる。７頭（ＪＲＡ４、南関東３）の少頭数だが強者がそろった。本命は、ＪＢＣ２歳優駿・Ｊｐｎ３を制し、全日本２歳優駿・ＪｐｎＩでも２着の牝馬タマモフリージア。２４年にダートグレード競走に昇格以降では初の牝馬制覇を飾り、南関クラシック戦線への切符を手に入れる。なお、３着以内のＪＲＡ所属上位２頭、地方所属の上位２頭に羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日、大井）への優先出走権が与えられる。

◆出走馬の陣営コメント◆

１ 田中博調教師 （フィンガー）「能力はありますが、少し荒削り。前走は教育も含めたレースで、勝って良かったです。地方の馬場はこなせたし、苦手ではないと思う」

２ 小久保智調教師（アイリーズ）「使い詰めだったので少し間隔をあけた。相手は強いが、ここでどんな走りができるか適性を含め見てみたい」

３ 坂井英調教師 （サイカンサンユウ）「順調にきているし、状態はいい。ＪＲＡ相手でメンバーはそろっているけど、具合の良さでどこまでやれるか」

４ 石坂調教師 （ロックターミガン）「ドバイ遠征を見送りましたが、ここまで順調に調整できています。１８日の追い切りの動きも気持ち良さそうに走っていましたし、息づかいも良かったです。パワーアップしていると感じています」

５ 大橋調教師 （タマモフリージア）「ここを目標にしっかりと調整した。環境の変化にも対応して、どこでも力を出し切れるタイプだと思う。追ってしっかりしているから、大井コースも合うんじゃないかな」

６ 荒山勝調教師 （ゼーロス）「前走は結果的に距離が長かったかもしれない。在厩で調整し状態は変わりない。今後も含め、１７００メートルに短縮して、どんな競馬ができるか」

７ 北出調教師 （カタリテ）「１９日はとてもいい動きだったし、手前もしっかりと替えていた。１７００メートルという条件も、前走よりも合っていると思う。相手は引き続き強いけど、ここでも十分にやれていいと思う」