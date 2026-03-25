ドジャース２４日（日本時間２５日）、米清涼飲料水大手のレッドブルと提携し、レッドブルが球団の公式エナジードリンクパートナーとなると発表した。

発表によると、ドジャースタジアムではレッドブルの飲料を売店で販売し、球場限定の特製カクテルも提供する。ベンチ内に専用冷蔵庫を設置し「レッドブル・エナジードリンク」と「レッドブル・シュガーフリー」を用意する。

球団マーケティング責任者のローゼン副社長は「この刺激的なパートナーシップを大変うれしく思う。ファンがドジャースタジアムでレッドブル飲料を楽しめることを期待している」とのコメントを出した。

今後はファン向けの特典企画や、センターフィールドプラザでのイベントも実施する予定。ドジャース財団とも連携し、地域支援や次世代の選手、リーダー育成を目的とした活動にも取り組むとしている。

ロバーツ監督は「彼ら（選手たち）は大喜びすると思う。私にはシュガーフリーのレッドブルがあれば最高だな。パートナーシップが築かれたことを嬉しく思うし、ダグアウトにレッドブルがあるのを見た。素晴らしい決断だ」とうれしそうだった。