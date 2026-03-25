DCコミックのヒーロー・アクアマンを演じたことでも知られる俳優ジェイソン・モモアと家族が、ハワイ・オアフ島を襲った記録的な豪雨の影響で、自宅からの避難を余儀なくされた。激しい雨と洪水により島の広い範囲で混乱が生じ、ジェイソンが暮らすノースショアも大きな被害を受けたという。USAトゥデイによると、3月20日にはダム決壊の恐れが指摘され、道路が「差し迫った崩壊」の危険にあるとして、数千人が避難した。



【写真】道路が大きく陥没 街の被害は甚大だ

インスタグラムに投稿した動画で、ジェイソンは落ち着いた口調で現状を伝えている。「今のところ僕たちは無事。でも、そうじゃない人がたくさんいる。だから、すべての愛を送るよ」



ジェイソンは洪水や倒木など、嵐による被害の様子も記録し、状況の深刻さを伝えた。



さらに別の投稿では、パートナーのアドリア・アルホナと共に、影響を受けた人々へ食事を配る支援活動に参加する姿も公開している。「西側で時間を過ごして、愛を届け、食事を配り、あなたたちは一人じゃないと伝えたかった」「それがアロハ。いちばん大切なときに、互いを支え合うことなんだ」



ハワイ州のジョシュ・グリーン知事は、豪雨により約5500人が安全な場所へ移動したこと明らかにしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）