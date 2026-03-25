朝起きたときの腰の重さ、デスクワーク後の肩や首のこわばり。こうした慢性的な体の不調は、多くの人にとって日常の一部になっているのでは。株式会社NEXERはこのほど、パーソナルトレーニング＆ピラティススタジオ「nano」と共同で、全国の男女500人を対象に行った「体の慢性的な痛みとの付き合い方」についてのアンケート結果を公開した。



【調査結果】対処法は人それぞれです

現在慢性的な体の痛みや不調を感じているかどうかについては、「とても感じている」が17.0％、「やや感じている」が25.2％と、合わせて42.2％の人が何らかの慢性的な痛みや不調を抱えていることが分かった。慢性的な体の痛みや不調を感じている人に、気になる部位を聞いたところ、最も多かったのは「腰痛」で54.5％、次いで「肩こり」が50.7％、「首こり」が43.6％となった。



慢性的な体の痛みや不調を感じている人の、現在は主にどのような対処をしているかに関しては、「湿布や外用薬を使っている」が17.5％でトップ。「一番手軽である程度効果が感じられる」（50代・男性）、「寝る前に貼ると朝には痛みが和らいでいるから」（40代・女性）などの回答があった。



2位は「ストレッチ・体操をしている」の15.6％で「お金がかからず手軽にできるから」（40代・女性）、「根本的な改善につながっていると思う。効果がある」（50代・女性）などの声が寄せられた。



3位には「病院・整骨院に通っている」が11.8％で続いた。「自分の症状について医者や専門家と話をしながら対処していきたいので」（40代・男性）、「薬を飲まないと激痛で生きられない」（60代・女性）などの意見があった。



慢性的な痛みについて「年齢のせいだから仕方ない」とあきらめた経験があるかの質問では、46.9％が「ある」と回答。77.7％が痛みの「原因」について専門家（医師・理学療法士・トレーナー等）からきちんと説明を受けたことがなかった。



（よろず～調査班【ライフ】）