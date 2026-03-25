新潟県内のスポーツ界を支える裏方たちにスポットを当てる企画「裏方のチカラ」。今回はアルビレックス新潟レディースの事業本部に所属し、営業・事業を担当して女子サッカーの魅力などを発信している浦川璃子さん（28）だ。昨年5月に現役を引退した元アルビ選手だからこその目線を生かして奮闘中。ネクストステージでも、女子サッカーの発展に力を尽くしている。

名刺入れはチームカラーのオレンジ色。取り出した名刺の役職は「事業本部 営業・事業担当」だ。「この名刺入れは（川澄）ナホさんから頂いたもの。営業でも、まずはこの話から入ります」と浦川さん。11年の女子W杯ドイツ大会優勝メンバーで、現在はチームで主将を務めるレジェンドの話から話題は広がっていくという。

1メートル80の長身を生かした献身的な守備でWEリーグ通算28試合に出場し、25年5月に引退。「お世話になったクラブに残って恩返しがしたかった」とすぐに営業職に転じ、もうすぐ1年になる。望んでいた主務や広報の仕事に空きはなく、営業からのスタート。「最初は絶対にできないと思った」と振り返るが、持ち前のポジティブな思考で前を向いた。「やってみないと分からない。苦手と思っても、得意になるかもしれない」。新たなステージへと飛び込んだ。

現在は10社以上のスポンサー企業を担当。「増額や支援してもらうのは本当に難しい。でも、選手もピッチで頑張っているし、もっと頑張っている姿を知ってもらおうと思った」と元選手としての思いも胸に地道に活動していった。日々、忙しいが、時間があればピッチに顔を出し、ひた向きに頑張る選手の写真や動画を撮影。クラブに欠かせない存在となっている。

元選手だったからこそ「選手の気持ちも分かるし、クラブの状況も今は分かる」と現状を知った上で「クラブがもっと良くなるためにお互いの架け橋的な役割になれたら。もちろん、試合に勝って見に来てくれたサポーターの方々が笑顔で帰ってもらえるのが一番」と現在は集客アップにも力を注いでいる。

28日にデンカビッグスワンスタジアムで行うWEリーグ第17節の長野戦へ向け「1万人プロジェクト」が進行中。浦川さんはスタジアムグルメの担当で、選手や自身のコラボメニューを企画。昨年10月の同プロジェクトでは来場者が7311人だっただけに「少しでも増えるように頑張りたい」とラストスパートに励む。ユニホームを脱いでも、チームへの愛は変わらない。

◇浦川 璃子（うらかわ・りこ）1998年（平10）1月14日生まれ、大阪府高槻市出身の28歳。小学2年からサッカーを始め、高槻プルセイラ、大阪高槻U―18から高2でトップチームに昇格。明治国際医療大から20年に新潟に加入し、24〜25シーズン限りで現役を引退。WEリーグ通算28試合に出場。大学時代に柔道整復師の国家資格を取得。