細長いことで有名な機体が2回目の飛行

アメリカ航空宇宙局（NASA）は2026年3月20日、X-59による2回目の飛行を実施したと発表しました。

【動画】ほ、細長すぎてプラプラしてる…！ 離陸も着陸も大変そうなX-59

この飛行は、2026年に予定されている数十回の試験飛行シリーズの初回にあたるものです。

なお、飛行時間は技術的な問題により予定より短縮されましたが、ローブーム飛行実証プロジェクトのマネージャー、キャシー・バーム氏は「早期着陸にはなりましたが、チームにとっては良い一日です。より多くのデータを収集でき、パイロットも安全に着陸しました」と述べています。

X-59は、エドワーズ空軍基地から午前10時54分に離陸しました。しかし、飛行開始から数分後、コックピット内で機体システムの警告が確認されたため、飛行手順に従って帰還指示が出され、11時3分に着陸しました。

X-59は、NASAが設計し、ロッキード・マーチンが製作した静音超音速実験機です。通常の超音速飛行では大きな衝撃波（ソニックブーム）が発生しますが、この機体はその発生を極限まで抑え、静かに飛行することを目指しています。

ソニックブームは大きな騒音や急激な気圧変化を伴う衝撃波を生み出すため、アメリカでは地上の住民や住宅への被害を避ける目的で、1973年に民間航空機による陸上での超音速飛行が禁止されました。この規制は50年以上にわたり継続しています。

このような衝撃波を大幅に抑制する同機の研究は、アメリカ本土における超音速飛行の再解禁を促し、新たな交通インフラの実現につなげることを目的としています。現時点では、飛行速度は音速の約40％程度にとどまっていますが、今後は段階的に速度を引き上げ、最終的には超音速飛行に到達する見込みです。NASAはこの手法を「エンベロープ拡張」と呼び、このプロセスを通じて性能と耐空性を実証するとしています。

なお、X-59は超音速飛行時の静粛性を追求するため、従来の航空機と比べて非常に細長い胴体を備えているのが特徴です。