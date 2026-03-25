話題の本屋大賞ノミネート作品と京都の銘菓がコラボ　限定パッケージで物語の世界に浸る

現役医師・夏川草介さんの人気医療小説シリーズと京都の銘菓がコラボする。第一作の「スピノザの診察室」は映画化が決定、続編の「エピクロスの処方箋」は2026年本屋大賞にノミネートされ、話題を呼んでいる。物語に出てくる数々のお菓子の中でも主人公が特に愛する「長五郎餅」に特製掛け紙が付いた限定商品が、2026年3月22日から登場。物語の世界観に浸りながら銘菓を味わえる。

「死ぬまでに絶対食べておくべきうまいもの」400年以上愛される名品

雄町哲郎シリーズは、現役医師の夏川草介さんが描く、人の命と幸福の物語。一作目の「スピノザの診察室」は、2024年本屋大賞第4位を獲得し、実写映画化も決定している。第二作となる「エピクロスの処方箋」も、2026年本屋大賞にノミネートされた。

物語の主人公・雄町哲郎は大の甘党であり、数々の銘菓が登場する。それらはすべて京都に実在する老舗和菓子屋の銘菓。

その中でも哲郎が「死ぬまでに絶対食べておくべきうまいもの」として愛している「長五郎餅」は、豊臣秀吉ゆかりの餅菓子で、400年以上も続く京都の名品だ。

「特製掛け紙には、『スピノザの診察室』『エピクロスの処方箋』のカバーに描かれたイラストを用い、哲郎が長五郎餅について語る台詞が添えられています」（水鈴社）

この長五郎餅と雄町哲郎シリーズのコラボが実現し、特製掛け紙を巻いた商品が2026年3月22日から販売開始した。特製掛け紙には、2つの作品の表紙に描かれたイラストや作中のセリフがデザインされている。

「ピンポン球ほどのその菓子は。北野天満宮の名物のひとつで、雪のように白い餅皮と甘みを控えた漉し餡が絶品である。厳選された自然素材を使用し、ふわりと溶けていくような触感の餅皮と、雑味のない透き通った甘みの餡の組み合わせが希有な逸品だ」（「スピノザの診察室」より）

物語に出てくるお菓子を堪能できる、ワクワクする体験になりそうだ。

雄町哲郎シリーズ特製掛け紙

夏川草介さんらメッセージ

自身も長五郎餅のファンだという夏川草介さんのメッセージ

「長五郎餅について、ひとつだけ大切なことをお伝えしたい。スピノザやエピクロスの話ではない。私がどれほどこの餅菓子を愛しているかという事実も、ここでは些事に過ぎない。大事なことは、この逸品は、一旦購入したらできるだけ早く食べて頂きたいということである。賞味期限は数日との記載だが、一日どころか半日置くだけで餅皮はかすかに固くなる。固くなっても、秋空のごとく澄んだ漉餡の甘味は微塵も揺るがないが、春の雪のごとくふっと解けていく柔らかな食感はわずかに変わる。変わってなお美味であるのが長五郎餅の長五郎餅たる所以だが、それでも変わらぬに越したことはない。長々と書いたが要するに、私が伝えたいことはひとつである。『ご賞味はお早めに』」

長五郎餅本舗第21代店主 藤田典生さんのメッセージ

「北野大茶会の折、豊臣秀吉公に献上され、「長五郎餅」と名を賜ったこの餅。四百三十余年の時を越え、私は創業の地で、ただひたすらに、この味を守ることだけを胸に、長五郎餅と向き合ってまいりました。時代が移ろい、人の暮らしが変わっても、変えてはならないものがある。それは、餅の味だけではなく、お客様を想う心だと考えます。このたび、そんな私が大切にしてきた長五郎餅を小説の一節として取り上げていただきました。身に余るお言葉を頂戴し、ただただ、感謝しかありません」

■商品概要

【特製掛け紙】 長五郎餅 6個入り 税込1280円

販売期間：2026年3月22日〜12月末予定

販売場所： 長五郎餅本舗本店、北野天満宮境東門店、JR京都駅舞妓売店

公式HP：https://chogoromochi.co.jp/

長五郎餅本舗本店 店内

【画像】400年以上続く京都の餅菓子 話題の医療小説の限定パッケージが登場（3枚）