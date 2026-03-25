ガンバ大阪のイケメン選手、家族ショット公開「イケイケで最高なファミリー」「片手のお子が面白すぎ」
J1リーグのガンバ大阪に所属する中谷進之介選手は3月23日、自身のInstagramを更新。家族ショットを披露しました。
【写真】中谷進之介の家族仲むつまじい姿
ファンからは「和歌山を手中におさめた感満載のポージング」「素敵なfamilyですね」「パパもママもお子ちゃんズもイケイケで最高なファミリーですね」「片手のお子が面白すぎ」「楽しそう！！」「リフレッシュして楽しんでください」「お父さんの顔」「みんなそれぞれポーズの癖が強くてかわいいです」などの声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】中谷進之介の家族仲むつまじい姿
「リフレッシュして楽しんでください」中谷選手は「初めての和歌山！！アドベンチャーワールド楽しかった」とつづり、1枚の写真を投稿。和歌山県にある「アドベンチャーワールド」を訪れた際の家族ショットです。同パークの看板をバックに、妻と子ども2人と共に中谷選手は2月に生まれたばかりの娘を抱き、家族5人が仲良く写っています。おのおのポーズを決めた姿からは、楽しい雰囲気が伝わってきます。
第3子の誕生を報告2月23日には「2月19日、我が家に天使がやってきてくれました」と、第3子となる娘を抱くショットを公開していた中谷選手。コメントでは、「おめでとうございます」「賑やかになるね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)