小学校を卒業した後の春休みディズニー、チケットは「小人」で大丈夫？ それとも「中人」になりますか？

小学校卒業後の春休みディズニーは「小人」と「中人」のどちらか

東京ディズニーリゾートのチケット区分は、基本的に大人が18歳以上、中人が12～17歳、小人が4～11歳です。

ただし、公式Q&Aでは例外が示されており、12歳の小学6年生は小学校を卒業する年の3月末まで小人料金が適用されます。つまり、卒業式が終わっていても、春休み中で入園日が3月31日までなら小人チケットを選んで問題ありません。

このルールは、学年の切り替わり時期に混乱しやすい家庭にとって知っておきたいポイントです。

実際には「卒業したから中人」と考えてしまいがちですが、東京ディズニーリゾートでは小学校を卒業する年の3月末までは小学生として扱われます。春休みに小学校卒業記念にディズニーランドへ行く予定がある場合は、まず入園日が3月中かどうかを確認しましょう。



3月31日まで小人で入れる理由と4月以降の考え方

気をつけたいのは、この特例が3月31日までに限られる点です。小学校を卒業した後の春休みでも、3月中にディズニーへ行く場合は小人として扱われます。

一方、4月1日以降は、「3月末まで」という特例の対象外です。そのため、春休み中であっても、4月に入ってからディズニーへ行く場合は中人として扱われます。卒業後は区分に迷いやすい時期ですが、卒業したかどうかではなく、実際に行く日が3月31日までか、4月1日以降かを基準に判断すると分かりやすいでしょう。



チケット購入で迷わないための確認ポイント

春休みのディズニーチケットで失敗しないためには、年齢だけでなく、入園日と公式ルールをセットで確認することが重要です。例えば、3月27日に入園するなら小人でよい一方、4月2日に行くなら中人になります。卒業旅行の予定を立てる際は、先に日付を決めてから券種を選ぶと迷いにくくなるでしょう。

また、チケットの区分だけでなく、料金もあわせて確認しておきたいところです。東京ディズニーリゾートのチケット価格は変動制のため、日によって価格が変わります。さらに、1デーパスポートも大人・中人・小人で価格帯が異なるため、券種を誤ると予定より出費が増えることがあります。

そのため、あいまいな判断で購入せず、公式のQ&Aやチケットページを見ながら確認することが大切です。家族でまとめて購入する場合は、特に子どもの区分を先に確認しておくと、購入手続きがスムーズになるでしょう。



小学校卒業後の春休みディズニーチケットは日付で判断しよう

小学校を卒業した後の春休みに東京ディズニーリゾートへ行く場合、その年の3月31日までの入園なら小人チケットで問題ありません。ただし、4月以降は区分が変わるため、同じ春休み感覚のまま購入しないよう注意が必要です。

このテーマは毎年多くの人が迷われるでしょうが、判断に困ったら自己判断で進めず、まず公式情報を確認するのが確実です。チケットは実際にディズニーへ行く日で判断すれば、チケット選びで迷いにくくなります。

卒業の思い出を気持ちよく残すためにも、早めに日程と券種を整理し、安心して春休みのディズニーを楽しみましょう。



出典

株式会社オリエンタルランド TOKYO DISNEY RESORT パークチケット

株式会社オリエンタルランド TOKYO DISNEY RESORT ヘルプ Q 【パークチケット】チケットが必要となる年齢について教えてください。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー