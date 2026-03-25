【ばけばけ 第124話あらすじ】トキ、ヘブンのことを書くよう依頼される
【モデルプレス＝2026/03/25】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第124話が、3月26日に放送される。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から、ヘブン（トミー・バストウ）のことを書くように依頼されたトキ（高石あかり）。しかし、後悔の念から、トキは何も話すことができない。
ヘブンの人生を台無しにしてしまったと落ち込むトキをみかね、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）は、トキとヘブンの楽しかった思い出を振り返ろうと話をふる。しかし、トキは何を言われても否定してしまう。
（modelpress編集部）
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◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
◆「ばけばけ」第124話／3月26日（木）放送
イライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）から、ヘブン（トミー・バストウ）のことを書くように依頼されたトキ（高石あかり）。しかし、後悔の念から、トキは何も話すことができない。
ヘブンの人生を台無しにしてしまったと落ち込むトキをみかね、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）は、トキとヘブンの楽しかった思い出を振り返ろうと話をふる。しかし、トキは何を言われても否定してしまう。
（modelpress編集部）
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