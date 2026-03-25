気が利いてる！お花見デートで女子ウケ確実なアイテム９パターン
満開の桜の下でのデートは、なんともロマンティックなもの。そこで万全の準備をしていけば、男としての株を上げられるのは間違いないでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「気が利いてる！お花見デートで女子ウケ確実なアイテム」をご紹介します。
【１】後始末もちゃんと考えている「ゴミ袋」
「マナーの悪い花見客が多いなかでちゃんと掃除していくのがえらい！」（10代女性）というように、自分が出したゴミを集めるゴミ袋を持参するパターンです。燃えるゴミ用・燃えないゴミ用の２つ用意するのは当然ですが、ゴミ箱がない場合は道中のコンビニなどに捨てないようにしましょう。
【２】あったかいものが飲み食いできる「カセットコンロ」
「お花見弁当もいいんですが、そこに温かいお味噌汁やお茶があると最高」（20代女性）というように、ホットな食事を作れるカセットコンロを持参するパターンです。最初から鍋にしてしまうもよし、熱燗やホットワインなどのお酒を温めるのにも使えるでしょう。
【３】肌寒くなったときに使える「ブランケットや使い捨てカイロ」
「女の子に冷えは大敵なので、わかってくれてるなあと思います」（10代女性）というように、体を暖めるブランケットや使い捨てカイロを持参するパターンです。火が使える環境ならば焚き火台を持っていくと、調理なども一緒にできて一石二鳥かもしれません。
【４】スマホの電池切れに対応できる「大型モバイルバッテリー」
「ずっと外にいるのでスマホの電池も切れますよね。そこで『充電どうぞ』って差し出されたら気が利いてるなと思いますよ」（10代女性）というように、充電切れに対応できる大型携帯バッテリーを持参するパターンです。２人で一緒に使えるよう、長めの充電ケーブルを２本用意しておきたいところです。
【５】酒とつまみに飽きた乙女心をつかむ「お花見スイーツ」
「どんだけ塩っぱいものを食べても、やっぱり最後に甘いものが欲しい」（20代女性）というように、女子が喜ぶシメのスイーツを持参するパターンです。桜餅など花見にちなんだものもよいですが、基本的には女性の好みをリサーチして用意したいものです。
【６】あれば便利な「お盆や簡易テーブル」
「地面にお弁当とかお酒を置くと、ひっくり返しがちなので」（20代女性）というように、飲み食いが楽になるお盆や簡易テーブルを持参するパターンです。ついでに食器も紙やプラスチックではなく、ちゃんとガラスや陶器にすると、気分が出るでしょう。
【７】ブルーシートに長時間のベタ座りはキツい「座布団やクッション」
「地べたにずっと座っているとつらくなるので、持ってきてくれるとありがたいですね」（20代女性）というように、座るのを楽にする座布団やクッションを持参するパターンです。キャンプチェアを持っていくのも手ですが、寝っ転がったりできないので女性といちゃいちゃするのには向かないかもしれません。
【８】音楽があればもっと盛り上がる「Bluetoothスピーカー」
「最高のシチュで好きな曲を聴きたい！」（10代女性）というように、お花見デートをより盛り上げるスマホ用スピーカーを持参するパターンです。お花見にぴったりな桜ソングを仕込んでいくのはもちろんですが、周囲が静かに花見を楽しんでいる場合は大音量で利用しないよう注意しましょう。
【９】何かと使える「徳用ウェットティッシュ」
「手を拭いたり、口のまわりをぬぐったり、食べこぼしを拾ったり、たしかに使い出はあります」（10代女性）というように、ありとあらゆる用途に使えるウェットティッシュを持参するパターンです。残りを気にせず使いたければ、ケチくさいことは言わずお徳用を持っていくのが得策かもしれません。
あらためて眺めてみると何もデートだけに限らずお花見の際にあると良いモノとなりました。自分のためにもお花見アイテムを揃えてお楽しみください。（熊山 准）
【１】後始末もちゃんと考えている「ゴミ袋」
「マナーの悪い花見客が多いなかでちゃんと掃除していくのがえらい！」（10代女性）というように、自分が出したゴミを集めるゴミ袋を持参するパターンです。燃えるゴミ用・燃えないゴミ用の２つ用意するのは当然ですが、ゴミ箱がない場合は道中のコンビニなどに捨てないようにしましょう。
「お花見弁当もいいんですが、そこに温かいお味噌汁やお茶があると最高」（20代女性）というように、ホットな食事を作れるカセットコンロを持参するパターンです。最初から鍋にしてしまうもよし、熱燗やホットワインなどのお酒を温めるのにも使えるでしょう。
【３】肌寒くなったときに使える「ブランケットや使い捨てカイロ」
「女の子に冷えは大敵なので、わかってくれてるなあと思います」（10代女性）というように、体を暖めるブランケットや使い捨てカイロを持参するパターンです。火が使える環境ならば焚き火台を持っていくと、調理なども一緒にできて一石二鳥かもしれません。
【４】スマホの電池切れに対応できる「大型モバイルバッテリー」
「ずっと外にいるのでスマホの電池も切れますよね。そこで『充電どうぞ』って差し出されたら気が利いてるなと思いますよ」（10代女性）というように、充電切れに対応できる大型携帯バッテリーを持参するパターンです。２人で一緒に使えるよう、長めの充電ケーブルを２本用意しておきたいところです。
【５】酒とつまみに飽きた乙女心をつかむ「お花見スイーツ」
「どんだけ塩っぱいものを食べても、やっぱり最後に甘いものが欲しい」（20代女性）というように、女子が喜ぶシメのスイーツを持参するパターンです。桜餅など花見にちなんだものもよいですが、基本的には女性の好みをリサーチして用意したいものです。
【６】あれば便利な「お盆や簡易テーブル」
「地面にお弁当とかお酒を置くと、ひっくり返しがちなので」（20代女性）というように、飲み食いが楽になるお盆や簡易テーブルを持参するパターンです。ついでに食器も紙やプラスチックではなく、ちゃんとガラスや陶器にすると、気分が出るでしょう。
【７】ブルーシートに長時間のベタ座りはキツい「座布団やクッション」
「地べたにずっと座っているとつらくなるので、持ってきてくれるとありがたいですね」（20代女性）というように、座るのを楽にする座布団やクッションを持参するパターンです。キャンプチェアを持っていくのも手ですが、寝っ転がったりできないので女性といちゃいちゃするのには向かないかもしれません。
【８】音楽があればもっと盛り上がる「Bluetoothスピーカー」
「最高のシチュで好きな曲を聴きたい！」（10代女性）というように、お花見デートをより盛り上げるスマホ用スピーカーを持参するパターンです。お花見にぴったりな桜ソングを仕込んでいくのはもちろんですが、周囲が静かに花見を楽しんでいる場合は大音量で利用しないよう注意しましょう。
【９】何かと使える「徳用ウェットティッシュ」
「手を拭いたり、口のまわりをぬぐったり、食べこぼしを拾ったり、たしかに使い出はあります」（10代女性）というように、ありとあらゆる用途に使えるウェットティッシュを持参するパターンです。残りを気にせず使いたければ、ケチくさいことは言わずお徳用を持っていくのが得策かもしれません。
あらためて眺めてみると何もデートだけに限らずお花見の際にあると良いモノとなりました。自分のためにもお花見アイテムを揃えてお楽しみください。（熊山 准）