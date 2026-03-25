世界一連覇を達成したドジャースがいよいよ日本時間27日に本拠地でシーズン開幕を迎えます。

開幕投手は山本由伸投手が務めることがロバーツ監督の口から告げられました。また、大谷翔平選手もWBC明けの日本時間19日に、先発マウンドに入り4回1/3を投げ、61球、被安打1、奪三振4、四死球3、無失点の内容で球速は最速160キロをマークしました。

ドジャースにとって初の快挙となる3連覇へ向け、162試合の長い戦いがはじまります。

そんな中、開幕に間に合わない選手も。ポストシーズンでは先発ローテーションの一角として登板したブレーク・スネル投手。ワールドシリーズ最終戦は8回に登板しその後山本投手へ継投、チームの世界一に貢献しました。スネル投手は左肩を負傷していて、現在は軽めの強度でブルペンでの投球練習を再開していますが、復帰は4月下旬〜5月上旬とされています。

また、内野手のトミー・エドマン選手もワールドシリーズでは好守備でチームのピンチを救いましたが、昨年11月に長引いていた右足首の手術を受け、負傷者リスト入りしています。現在はグラウンドでの打撃練習を行い、直線のランを行うまで回復していますが、復帰予定は4月下旬頃となっています。

チームのムードメーカーでもありここぞでつないでくれるキケ・ヘルナンデス選手も昨年11月に左肘の手術を受けています。スイングの段階的な練習に取り組み、フリップやティーバッティングを行い、復帰予定は5月下旬〜6月上旬となっています。