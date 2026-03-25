UNI DONUTSの桜餅ドーナツ♡春限定フレーバーが登場

生ドーナツ専門店として人気を集めるUNI DONUTSから、春限定の新フレーバーが登場♡今回のテーマは、SNS投票で1位に輝いた「桜餅」。和のやさしい甘さと華やかな見た目が魅力の一品は、春気分をぐっと高めてくれる特別なドーナツです。今しか味わえない季節限定の美味しさに注目です♪

春を感じる桜餅ドーナツの魅力

「桜餅」生ドーナツは、ふんわりとろける食感の生地に、桜餡を使ったクリームともちもちの求肥を合わせた贅沢な一品。仕上げには桜の塩漬けが添えられ、見た目にも春らしい華やかさが広がります。

甘さの中にほんのりとした塩味がアクセントとなり、最後まで飽きずに楽しめる上品な味わいが特徴。ひと口ごとに桜の香りがふんわり広がり、季節感をしっかり感じられます。

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とろける食感の秘密と販売情報

UNI DONUTSの生ドーナツは、生地にカボチャを使用することで、口の中でとろけるようなふんわり食感を実現。自然でやさしい甘さが広がり、軽やかな食べ心地が魅力です。

今回の「桜餅」フレーバーは500円（税込）で展開され、2026年3月27日(金)～4月23日(木)（予定）までの期間限定販売。

UNI DONUTS各店（ピオレ姫路・イオンモール大日・イオンモール岡崎・イオンタウンふじみ野・原宿を除く）およびUNI COFFEE ROASTERYドーナツ取扱店舗、UNI COFFEE ROASTERY BON BON各店で購入できます。

*入荷数に限りがあるため、各日、なくなり次第販売終了となります。

*事前予約・取り置き・整理券の配布は行っておりません。

春だけの特別な味わいを楽しんで♡

見た目も味わいも春らしさ満点の「桜餅」生ドーナツは、季節を感じるご褒美スイーツにぴったり♡SNSで話題になるのも納得の可愛さと美味しさです。

数量限定で売り切れ次第終了となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。春のおでかけのお供に、特別なひとときを楽しんでみてください♪