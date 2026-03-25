広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝が２４日、“０封宣言”だ。開幕１軍を勝ち取り、「しっかりゼロに抑えて、一つでもチームが多く勝てるようにやっていきたい」ときっぱり。救援陣の一人として勝利の道筋をつける。

確かな手応えを胸に開幕を迎える。オープン戦は７試合に登板し、防御率０・８２。失点はわずか「１」しかない。「真っすぐにしても変化球にしても、通用する部分はあった。自分の球を投げ込めれば、それなりの結果がついてきた」。１５０キロの直球を軸に、鋭く落ちるフォーク。腕を振るたびに、自信を深めた。

開幕後は、大きな重圧との戦いにもなる。念頭に置くのは、オープン戦と同様に「低め、低め」への投球。計１１回を投げ、１四球のみと安定感があった。大胆に攻める気持ちを持ちながら、細心の注意を払っていく。

刺激し合う存在も心強い。ドラフト２位・斉藤汰（亜大）だ。斉藤汰は２１日のソフトバンク戦で自己最速１５６キロを計測した。「自分も（自己最速を）出したい。負けたくないです」と言い切った。赤木のマックスは１５３キロ。ライバル心を力に変え、自分史を塗り替える決意だ。

キャッチボールなどで調整し、この日の練習を終えた。「選ばれたからには、チームの戦力となって戦えるようにやっていきたい」。背番号３８の言葉は力強く、頼もしかった。