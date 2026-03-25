人気レースクイーンの央川かこ（31）が25日までに自身のインスタグラムを更新。赤＆黒のコスチューム姿を披露した。

「4/11(土)はSHOOT BOXING 2026 act.2 山田彪太朗選手VS魁斗選手の初対決に 川上叶選手VS山田虎矢太選手の再戦 そして手塚翔太選手VS基山幹太選手によるライト級王座決定戦など見どころ満載です」とPR。

シュートボクシングのラウンドガール・コスチューム姿の写真をアップし「SHOOT GIRLS」「わたしは今回ラウンドガールをお休みさせて頂きますが、会場またはU-NEXT生配信からぜひ応援よろしくお願いします」とつづった。

ハッシュタグでは「SHOOTBOXING」「キックボクシング」「ラウンドガール」「シュートガールズ」などと添えた。

この投稿にフォロワーらからは「かこ様のラウンドガール姿何気にかっこよくてキレイで好き」「編み込みアレンジがコスのかっこよさと合ってて超絶素敵っ」「めっちゃ良い感じですネ」「とても綺麗でかっこいい〜」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB85・W58・H88。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。