広島・高太一投手（２４）が開幕ローテ入りを逃した。２月のキャンプから生き残りを懸けて、アピールを継続。実績組がひしめく中で、最後の１枠を争う熾烈（しれつ）なサバイバルを繰り広げたが、惜しくも目標には届かなかった。キャンプ、オープン戦での経験を糧に２軍で好投を続け、１軍でのチャンスをつかみ取る。

プロ入り後３度目の春は、これまでで最も感情が動いた期間となった。初の開幕ローテ入りへ、あと一歩まで迫りながらも、目前でチャンスを逃した悔しさ。その過程で得た確かな手応えが高を強くする。「今はどちらかというと前向きというか、もうやるしかないなと思っています」と言葉に力を込めた。

今季に懸ける思いは人一倍強かった。「今年だめならクビになるぐらいの覚悟はもっていた」と不退転の決意で臨んだオフ。１月にトレーニング施設で早くも１４０キロ台中盤を計測するなど、万全の仕上げで１軍キャンプの切符をつかむと、初実戦の２月１１日・紅白戦では２回無失点の好投。その後も結果を出し続け、新井監督が「横一線」と明言したローテ争いの中で、これまでにない存在感を放った。

残り１枠を巡る争いは昨季７勝を挙げた森との一騎打ち。３月１４、１５日の阪神２連戦（マツダ）でともに先発マウンドに上がった。１４日の先発を任された高だったが、近本に先頭打者弾を浴びると、三回には中川に左越え２ランを被弾。５回４安打３失点でマウンドを降りた。

降板直後の取材では、「反省しかない一日」と厳しい言葉が口を突いた。翌１５日に森が５回無失点の快投を見せ、開幕ローテに内定。「変化球が浮いたところを打たれる同じミスの繰り返しで…。中川選手にホームランを打たれた瞬間に、ローテは厳しいかなと正直思いました」。正面から結果を受け止めた。

悔しさと同時に手応えを得たのも事実だ。「最後まで首脳陣に見てもらえたことも事実。６枠目をギリギリまで争えたことはプラスに捉えたい」。２月のキャンプから１軍に長く帯同した期間でターノックから直伝のワンシームを教わるなど、技術向上にも貪欲に励んだ。

今後は２軍で先発調整を続け、昇格を目指していく。「ここからは“先発７番手”をキープすることが大事になってくる。１軍に呼ぶとなったら、真っ先に名前が挙がるように結果を残して準備するだけです」と高。一回り成長した姿で１軍のマウンドに立つため、１秒たりとも無駄にはしない。

◇高 太一（たか・たいち）２００１年７月２６日生まれ、２４歳。愛媛県出身。１７９センチ、８９キロ。左投げ左打ち、投手。広陵、大商大を経て２３年度ドラフト２位でカープに入団。２４年１０月５日・ヤクルト戦（マツダ）で１軍デビュー。２５年８月１日・中日戦（マツダ）でプロ初先発し、６回５安打１失点で初勝利をマーク。通算成績は９試合登板、３勝２敗０セーブ。背番号２２。年俸１８００万円（推定）。