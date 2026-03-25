明日の『ばけばけ』あらすじ。ヘブンの人生を台無しにしてしまったと落ち込むトキに司之介とフミは…＜ネタばれあり＞
高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第25週「ウラメシ、ケド、スバラシ。」の第124回が３月26日に放送予定です。
朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。
トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。
脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。
＊以下３月26日放送回のネタバレを含みます。
＜あらすじ＞
イライザ（シャーロット・ケイト・フォックスさん）から、ヘブン（トミー・バストウさん）のこと を書くように依頼されたトキ。
しかし、後悔の念から、トキは何も話すことができない。
ヘブンの人生を台無しにしてしまったと落ち込むトキをみかね、司之介（岡部たかしさん）とフミ（池脇千鶴さん）は、トキとヘブンの楽しかった思い出を振り返ろうと話をふる。
しかし、トキは何を言われても否定してしまう。