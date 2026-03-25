4月の「富士フイルム・スタジオアリス女子」に竹田麗央が出場、今季日本初戦に 岩井姉妹ら108人がエントリー
4月10〜12日の3日間で行われる国内女子ツアー「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」(埼玉・石坂ゴルフ倶楽部)に出場する108人が決定した。そこに米国女子ツアーを主戦場にし、大会特別協賛の富士フイルムホールディングスとスポンサー契約を結ぶ竹田麗央もエントリーした。
〈連続写真〉どこが変わった？ 竹田麗央の新スイング
竹田が日本でプレーするのは今季初で、昨年11月の「TOTO ジャパンクラシック」以来となる。昨年も富士フイルム・スタジオアリス女子に出場したが、予選落ちしていた。また同じく米ツアーで戦う岩井明愛、千怜姉妹も地元・埼玉でプレー。ともに今季開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」に続く日本ツアーとなる。この他、昨季女王の佐久間朱莉をはじめ、ツアー通算12勝の小祝さくら、昨年大会で雨中のプレーオフを制しツアー通算2勝目を挙げたディフェンディングチャンピオン・安田祐香らも出場する。賞金総額は1億円で、優勝者は1800万円を獲得する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
竹田麗央 今季成績＆プロフィール
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≪写真≫フェードヒッター竹田麗央が愛用する軟鉄アイアン その特徴は？
小祝さくら、菅楓華らが出場権獲得 「全米女子オープン」の有資格者は渋野日向子ら日本勢17人
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