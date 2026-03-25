日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3330（+59.0　+1.80%）
ホンダ　1311（+10.5　+0.81%）
三菱ＵＦＪ　2654（+15　+0.57%）
みずほＦＧ　6198（+39　+0.63%）
三井住友ＦＧ　5182（+34　+0.66%）
東京海上　7075（+218　+3.18%）
ＮＴＴ　157（+0.6　+0.38%）
ＫＤＤＩ　2676（-1.5　-0.06%）
ソフトバンク　218（+0.6　+0.28%）
伊藤忠　2032（+2.5　+0.12%）
三菱商　5469（+43　+0.79%）
三井物　6198（+51　+0.83%）
武田　5726（+63　+1.11%）
第一三共　3028（+18　+0.60%）
信越化　6104（+44　+0.73%）
日立　4847（+37　+0.77%）
ソニーＧ　3265（+33　+1.02%）
三菱電　5316（+41　+0.78%）
ダイキン　19363（+13　+0.07%）
三菱重　4486（+56　+1.26%）
村田製　3558（+15　+0.42%）
東エレク　39895（+765　+1.96%）
ＨＯＹＡ　28421（+186　+0.66%）
ＪＴ　5815（-5　-0.09%）
セブン＆アイ　2047（0　0.00%）
ファストリ　62089（+229　+0.37%）
リクルート　6428（-111　-1.70%）
任天堂　9078（+94　+1.05%）
ソフトバンクＧ　3523（-7　-0.20%）
キーエンス（普通株）　56464（-76　-0.13%）