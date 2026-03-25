日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3330（+59.0 +1.80%）
ホンダ 1311（+10.5 +0.81%）
三菱ＵＦＪ 2654（+15 +0.57%）
みずほＦＧ 6198（+39 +0.63%）
三井住友ＦＧ 5182（+34 +0.66%）
東京海上 7075（+218 +3.18%）
ＮＴＴ 157（+0.6 +0.38%）
ＫＤＤＩ 2676（-1.5 -0.06%）
ソフトバンク 218（+0.6 +0.28%）
伊藤忠 2032（+2.5 +0.12%）
三菱商 5469（+43 +0.79%）
三井物 6198（+51 +0.83%）
武田 5726（+63 +1.11%）
第一三共 3028（+18 +0.60%）
信越化 6104（+44 +0.73%）
日立 4847（+37 +0.77%）
ソニーＧ 3265（+33 +1.02%）
三菱電 5316（+41 +0.78%）
ダイキン 19363（+13 +0.07%）
三菱重 4486（+56 +1.26%）
村田製 3558（+15 +0.42%）
東エレク 39895（+765 +1.96%）
ＨＯＹＡ 28421（+186 +0.66%）
ＪＴ 5815（-5 -0.09%）
セブン＆アイ 2047（0 0.00%）
ファストリ 62089（+229 +0.37%）
リクルート 6428（-111 -1.70%）
任天堂 9078（+94 +1.05%）
ソフトバンクＧ 3523（-7 -0.20%）
キーエンス（普通株） 56464（-76 -0.13%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3330（+59.0 +1.80%）
ホンダ 1311（+10.5 +0.81%）
三菱ＵＦＪ 2654（+15 +0.57%）
みずほＦＧ 6198（+39 +0.63%）
三井住友ＦＧ 5182（+34 +0.66%）
東京海上 7075（+218 +3.18%）
ＮＴＴ 157（+0.6 +0.38%）
ＫＤＤＩ 2676（-1.5 -0.06%）
ソフトバンク 218（+0.6 +0.28%）
伊藤忠 2032（+2.5 +0.12%）
三菱商 5469（+43 +0.79%）
三井物 6198（+51 +0.83%）
武田 5726（+63 +1.11%）
第一三共 3028（+18 +0.60%）
信越化 6104（+44 +0.73%）
日立 4847（+37 +0.77%）
ソニーＧ 3265（+33 +1.02%）
三菱電 5316（+41 +0.78%）
ダイキン 19363（+13 +0.07%）
三菱重 4486（+56 +1.26%）
村田製 3558（+15 +0.42%）
東エレク 39895（+765 +1.96%）
ＨＯＹＡ 28421（+186 +0.66%）
ＪＴ 5815（-5 -0.09%）
セブン＆アイ 2047（0 0.00%）
ファストリ 62089（+229 +0.37%）
リクルート 6428（-111 -1.70%）
任天堂 9078（+94 +1.05%）
ソフトバンクＧ 3523（-7 -0.20%）
キーエンス（普通株） 56464（-76 -0.13%）