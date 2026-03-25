東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値158.70　高値159.19　安値158.28

160.08　ハイブレイク
159.63　抵抗2
159.17　抵抗1
158.72　ピボット
158.26　支持1
157.81　支持2
157.35　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1608　高値1.1628　安値1.1557

1.1709　ハイブレイク
1.1669　抵抗2
1.1638　抵抗1
1.1598　ピボット
1.1567　支持1
1.1527　支持2
1.1496　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3411　高値1.3445　安値1.3352

1.3546　ハイブレイク
1.3496　抵抗2
1.3453　抵抗1
1.3403　ピボット
1.3360　支持1
1.3310　支持2
1.3267　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7882　高値0.7925　安値0.7860

0.7983　ハイブレイク
0.7954　抵抗2
0.7918　抵抗1
0.7889　ピボット
0.7853　支持1
0.7824　支持2
0.7788　ローブレイク