東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値158.70 高値159.19 安値158.28
160.08 ハイブレイク
159.63 抵抗2
159.17 抵抗1
158.72 ピボット
158.26 支持1
157.81 支持2
157.35 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1608 高値1.1628 安値1.1557
1.1709 ハイブレイク
1.1669 抵抗2
1.1638 抵抗1
1.1598 ピボット
1.1567 支持1
1.1527 支持2
1.1496 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3411 高値1.3445 安値1.3352
1.3546 ハイブレイク
1.3496 抵抗2
1.3453 抵抗1
1.3403 ピボット
1.3360 支持1
1.3310 支持2
1.3267 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7882 高値0.7925 安値0.7860
0.7983 ハイブレイク
0.7954 抵抗2
0.7918 抵抗1
0.7889 ピボット
0.7853 支持1
0.7824 支持2
0.7788 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値158.70 高値159.19 安値158.28
160.08 ハイブレイク
159.63 抵抗2
159.17 抵抗1
158.72 ピボット
158.26 支持1
157.81 支持2
157.35 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1608 高値1.1628 安値1.1557
1.1709 ハイブレイク
1.1669 抵抗2
1.1638 抵抗1
1.1598 ピボット
1.1567 支持1
1.1527 支持2
1.1496 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3411 高値1.3445 安値1.3352
1.3546 ハイブレイク
1.3496 抵抗2
1.3453 抵抗1
1.3403 ピボット
1.3360 支持1
1.3310 支持2
1.3267 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7882 高値0.7925 安値0.7860
0.7983 ハイブレイク
0.7954 抵抗2
0.7918 抵抗1
0.7889 ピボット
0.7853 支持1
0.7824 支持2
0.7788 ローブレイク