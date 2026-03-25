◆米大リーグオープン戦 ドジャース―エンゼルス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

エンゼルス・菊池雄星投手（３４）が２４日（日本時間２５日）、オープン戦最終戦となる敵地・ドジャース戦前に取材に応じ、シーズンへ向けた意気込みを口にした。

雄星は「ＷＢＣが会って早い仕上げをしましたけど、チームとしては１試合しかエンゼルスに帰ってきて投げていないですけど、状態はいいんじゃないかなと思います。毎年ですけど、３２試合先発すること、なるべくイニングを多く投げる、この２つは毎年こだわっています」と意気込んだ。

第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出除して、３４歳にして初めて日の丸を背負った左腕。１次ラウンドでは２戦目の韓国戦（東京ドーム）で先発して３回６安打３失点だった。準々決勝のベネズエラ戦ではリリーフ登板して１回無失点で抑えた。

ＷＢＣでは準々決勝で敗退。ピッチクロック（投球時間制限）など、ルール面のプロ野球とメジャーの違いも初めて４強入りを逃した要因ともされた。だが、雄星は「まずやってみるという姿勢はアメリカの特徴かなと思うので、それは好きですね。あわなければ戻せばいい。ベースを大きくしたのも、盗塁がなくなったと思ったらベースを大きくしたりとか、そういうまずやってみる。その中でいいところを探していくという姿勢は必要かなと思う。日本も当然、アメリカに、ＷＢＣで勝つことを考えたら取り入れるべきだと思う。でも、ＷＢＣで勝つということを考えるのであれば、もっともっとほかにやらないといけないことは、そういうこと（ルール面）意外にあると思う。まず、メジャーリーガーを増やさないといけないと思う。メジャーに早く来られるシステムを作る方が根本的にはルールどうこうよりも大事だと思います」と主張した。

さらには「ＷＢＣで勝ちたいということだけ考えるとそうなる。ただ、日本のプロ野球も素晴らしい。ＷＢＣで勝つことだけ考えたら、たくさんの選手がこっち（メジャー）でプレーして、レベルの高い中でプレーすることが必須だと思う。ただ、どこまで行ってもプロ野球は興行ですから、それは日本のプロ野球も盛り上げる必要がある。別にメジャーがいいからといいたいわけではない。あくまで、ＷＢＣで勝ちたいならということだけ考えるならそうなると思う」と続けた。

エンゼルス加入２年目のシーズンが始まろうとしている雄星。開幕２戦目となる２７日（同２８日）の敵地・アストロズ戦での先発が予定されている。