7月10日に公開されるスティーヴン・スピルバーグ監督の新作映画『ディスクロージャー・デイ』の新予告が公開された。

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本作は、スピルバーグが監督を務めるSF大作。デヴィッド・コープがスピルバーグの原案をもとに脚本を手がけた。コープはこれまでスピルバーグとタッグを組み、『ジュラシック・パーク』『ロスト・ワールド／ジュラシック・パーク』『宇宙戦争』『インディ・ジョーンズ／クリスタル・スカルの王国』の脚本を担当してきた。これらの作品は、全世界で累計30億ドル以上の興行収入を記録している。

主演を務めるのは、『クワイエット・プレイス』のエミリー・ブラント。そのほか、『チャレンジャーズ』のジョシュ・オコナー、『キングスマン』シリーズのコリン・ファース、『ブリッジ・オブ・スパイ』のイヴ・ヒューソン、『シンシン／SING SING』のコールマン・ドミンゴがキャストに名を連ねた。

公開された新予告は、オコナー演じるダニエル・ケルナーが、“WARDEX（ワ―デックス）”という謎の組織から「最高機密」情報を盗み出す衝撃的な場面から幕を開ける。その機密情報を守るために雇われていたはずのダニエルが手にしたものは、人類以外の何かの存在を示す証拠だった。ブラント演じる気象キャスターの生放送中の異変にも、「僕は何を話しているか分かる」と語るダニエルはいったい何者なのか。そして、「79年続く恐怖のデマは終わりだ！」という謎の男（コールマン・ドミンゴ）の台詞とともに、映像はさらに緊迫感を増す。過去に政府が隠ぺいをしたと思しきUFO墜落事後の記録映像や、何者かに追われるダニエルたちの姿など、真実を隠そうするものたちと、それを全人類に開示しようとするものたちの、命を懸けた攻防の一端が映し出される。映像の最後には、雲海から姿を現す謎の巨大飛行物体の姿も捉えられている。

（文＝リアルサウンド映画部）