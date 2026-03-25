２５日の主なマーケットイベント ２５日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の議事要旨

０９：３０ 豪・消費者物価指数

１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

１６：００ 英・消費者物価指数

１６：００ 英・小売物価指数

１８：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・輸出入物価指数

２１：３０ 米・経常収支

※米・５年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：宝＆ＣＯ<7921>，セキチュー<9976>

※東証グロース上場：ベーシック<519A>，ジェイファーマ<520A>



出所：MINKABU PRESS