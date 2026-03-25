○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・日銀金融政策決定会合の議事要旨
０９：３０　豪・消費者物価指数
１４：００　日・景気動向指数（改定値）
１６：００　英・消費者物価指数
１６：００　英・小売物価指数
１８：００　独・ＩＦＯ企業景況感指数
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：３０　米・輸出入物価指数
２１：３０　米・経常収支
※米・５年物国債入札

○決算発表・新規上場など

決算発表：宝＆ＣＯ<7921>，セキチュー<9976>
※東証グロース上場：ベーシック<519A>，ジェイファーマ<520A>

出所：MINKABU PRESS